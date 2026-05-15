[서울데이터랩]비트코인 8만1293달러·리플 1.49달러, 전체 시가총액 2조7817억 달러

세줄 요약 전체 시총 2조7817억 달러, 거래량 1100억 달러 집계

비트코인 8만1293달러, 리플 1.49달러로 동반 상승

하이퍼리퀴드 급등, 모네로 소폭 하락, 심리 중립

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 15일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 7817억 달러, 24시간 전체 거래량은 1100억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 58.41%, 이더리움 도미넌스는 9.85%로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 8만 1293달러(1억 2188만 원)로 24시간 전보다 2.48% 올랐고, 시가총액은 1조 6282억 달러였다. 이더리움은 2276달러(341만 3557원)로 1.15% 상승했으며 시가총액은 2747억 달러로 집계됐다. 리플은 1.49달러(2235원)로 4.56% 상승했고 시가총액은 921억 달러였다.이 밖에 비앤비는 679달러(101만 9392원)로 1.52% 상승했고, 솔라나는 92.37달러(13만 8501원)로 2.02% 올랐다. 도지코인은 0.12달러(174원)로 2.70% 상승했으며, 하이퍼리퀴드는 46.48달러(6만 9689원)로 20.11% 올랐다. 에이다는 0.27달러(406원)로 2.33%, 체인링크는 10.45달러(1만 5663원)로 2.54% 상승했다. 반면 모네로는 395달러(59만 2783원)로 0.59% 하락했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 상승으로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.88% 올랐고, S＆P 500 지수는 0.77%, 다우존스 지수는 0.75% 상승했다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 50으로, 중립 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반의 투자심리가 한쪽으로 크게 기울지 않은 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자