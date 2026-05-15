[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 LG그룹주 강세, 검색상위 종목 주도

삼성전자·SK하이닉스 약세, 차익실현

자동차·증권주 상승, 종목별 차별화

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15일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 LG(003550)그룹주가 강한 상승세를 보이는 가운데 반도체 대형주들은 장 초반 나란히 약세를 나타냈다.검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색비율 14.81%를 기록했다. 삼성전자는 29만1000원으로 전일 대비 5000원(-1.69%) 하락했고, 장중 29만원까지 밀렸다. 검색 2위 SK하이닉스(000660)도 195만원으로 2만원(-1.02%) 내리며 반도체 대표주 전반에 차익실현 흐름이 나타났다.반면 LG그룹주는 강한 매수세가 집중됐다. LG전자(066570)는 검색 3위에 오르며 26만2000원으로 전일 대비 4만5000원(+20.74%) 급등했다. LG씨엔에스(064400)도 9만8900원으로 1만2800원(+14.87%) 뛰었고, LG는 15만2100원으로 전일 대비 3만5100원(+30.00%) 오르며 상한가를 기록했다.자동차주도 강세다. 현대차(005380)는 72만8000원으로 1만6000원(+2.25%) 상승했고, 현대모비스(012330)는 67만5000원으로 2만5000원(+3.85%) 올랐다. 증권주 가운데 미래에셋증권(006800)은 7만5600원으로 3300원(+4.56%) 상승세를 보였고, 삼성전기(009150)는 107만8000원으로 5.27% 강세를 나타냈다.인터넷과 바이오 대형주는 혼조세를 보였다. NAVER(035420)는 21만4500원으로 0.70% 상승했고, 카카오(035720)는 4만5550원으로 0.87% 하락했다. 알테오젠(196170)은 39만5000원으로 2.60% 상승했으며, 에코프로(086520)는 14만1600원으로 0.49% 내렸다.그 밖에 POSCO홀딩스(005490)는 49만8000원으로 2.36% 상승했고, 삼성SDI(006400)는 64만9000원으로 2.04% 올랐다. 반면 LS ELECTRIC(010120)은 27만3000원으로 2.50% 하락했고, 한미반도체(042700)는 39만4750원으로 3.60% 밀렸다. 대우건설(047040)은 3만400원으로 6.75% 급락하며 검색상위 종목 가운데 낙폭이 두드러졌다.장 초반 검색상위 종목군은 LG그룹주와 일부 자동차·증권주로 매수세가 쏠리는 반면, 반도체와 일부 성장주는 종목별 차별화 흐름이 뚜렷한 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자