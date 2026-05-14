“하이닉스에 인수합병, 지금 매수하면 강남 집 한채” DM 보내면 알려준다고?

SNS ‘고수익 보장’ 투자 정보 기승

“삼성·SK·테슬라 협력” “15일까지 매수”

금감원 “리딩방 가입 권유 조심해야”

이미지 확대 ‘꿈의 7천피’, 코스피 7000 돌파 코스피가 장중·종가 기준 처음으로 7000선을 넘어선 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 447.57 포인트(6.54%) 오른 7384.56에 거래를 마쳤다. 2026.5.6 홍윤기 기자

이미지 확대 국세청, 주식시장 불공정 탈세자 2차 세무조사 착수 안덕수 국세청 조사국장이 6일 세종시 정부세종청사에서 코스피 7000 시대 주식시장 불공정 탈세자 2차 세무조사 내용을 발표하고 있다. 국세청은 주가조작, 터널링, 불법 리딩방 행위를 저지른 총 31개 업체를 대상으로 ‘코리아 프리미엄’ 안착을 위한 주식시장 불공정 탈세자 2차 세무조사에 착수 한다고 밝혔다. 2026.5.6 뉴스1

세줄 요약 SNS서 급등주 미끼로 댓글·DM 유도

SK하이닉스 인수합병 등 허위 정보 확산

금감원, 불법 리딩방 사기 집중 단속

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스레드 등 소셜미디어(SNS)에서 ‘급등할 종목’을 알려준다며 자신에게 댓글을 달거나 다이렉트 메시지(DM)을 보내라는 글들이 넘쳐나고 있다. ‘SK하이닉스에 인수된다’ 등 ‘알짜’ 주식 정보를 줄 것처럼 홍보하지만, 주식 불장에 뛰어든 투자자들의 조급한 심리를 악용한 투자 사기일 수 있어 주의가 필요하다.스레드 등 SNS에는 최근 “5월에 ‘SK하이닉스 인수합병’ 관련 소식이 발표될 예정”이라며 15일 이전에 매수할 것을 권하는 게시물이 확산하고 있다.해당 게시물은 “준비 자금으로는 20만원이면 충분하다”며 6000% 이상의 수익률이 목표라는 설명도 덧붙였다.이재용 삼성전자 회장과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO), SK그룹이 인공지능(AI) 공장과 자동화 로봇 등 산업 관련 협력을 한다는 내용의 게시물도 확산하고 있다.오는 16일까지 매수해야 하며, 지금 2000원에 매수하면 35만원까지 오를 것이라는 내용이 담겨 있다.이러한 글은 매수 시한과 현재 가격, 예상 가격, 협력 분야 등만 조금씩 수정된 채 여러 가지 버전으로 연이어 올라오고 있다.이러한 게시물들은 “지금 매수한다면 강남에 집 한채 사는 게 꿈이 아니다”, “부모님께 청담동 집 사드릴 수 있다” 등의 문구를 덧붙이고 있다. 그러면서 게시물에 댓글을 달거나 DM을 보내거나, 특정 SNS 커뮤니티에 가입하면 정보를 보내주겠다는 설명도 달았다.금융당국은 주식 불장에 편승해 SNS나 유튜브 등에서 불법 리딩방을 홍보하고 투자를 권유하는 사기 행위를 집중 단속하고 있다.금융감독원은 이른바 ‘핀플루언서(금융 인플루언서)’를 사칭한 불법 금융투자 사기 피해가 중장년층을 중심으로 확산하고 있는 것으로 보고 인공지능(AI) 기반 실시간 감시체계를 활용해 점검하고 있다.금감원은 불법 금융투자업자들이 유명 핀플루언서 영상을 도용해 허위 채널을 개설하고, 메신저나 댓글 등을 통해 사이트 링크 등을 알려주며 불법 리딩방으로 유도한다고 설명했다.구독자가 많은 유튜브 채널을 매입한 뒤 테마주 추천 영상으로 바꾸고, 영상 하단에 게시한 휴대전화 번호를 통해 리딩방에 유인하기도 한다. 이를 통해 투자금을 요구하고 이를 편취한 뒤 잠적하면서 피해는 고스란히 투자자들이 떠안는다는 설명이다.금감원은 유튜브 채널, 댓글 등을 통해 리딩방 가입을 권유하는 사람이 ‘고급 정보’, ‘원금보장’, ‘고수익’ 등을 언급하는 경우 사기일 가능성을 의심해야 한다고 조언했다.김소라 기자