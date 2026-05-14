[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…SK네트웍스 상한가, 한화생명·LG씨엔에스 강세

세줄 요약 거래상위 종목 혼조세, 업종별 차별화 확대

SK네트웍스 상한가, 한화생명·LG씨엔에스 강세

한화갤러리아·계양전기 약세, 추격매수 주의

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14일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목은 장중 뚜렷한 차별화 흐름을 나타냈다. 거래량 최상위권에는 한화갤러리아(452260), 남선알미늄(008350), 한화생명(088350), 삼성전자(005930), LG디스플레이(034220) 등이 포진했고, 상승 종목과 하락 종목이 혼재하는 모습이다.가장 두드러진 종목은 SK네트웍스(001740)다. SK네트웍스는 7900원으로 전일 대비 29.93% 급등하며 상한가를 기록했고, 거래량은 1520만 5576주를 나타냈다. 매도 호가가 0으로 집계돼 상한가에 매물 공백이 형성된 점도 눈에 띈다.금융주 가운데서는 한화생명이 5600원으로 12.45% 오르며 강세를 보였다. 거래량은 3763만 8764주, 거래대금은 2114억 8200만원으로 집계됐다. LG씨엔에스(064400)도 8만 5300원으로 16.05% 상승했고 거래대금은 6414억 5900만원을 기록했다. 남선알미늄은 2065원으로 7.22%, LG디스플레이는 1만 5390원으로 8.61%, 대우건설(047040)은 3만 1150원으로 7.60% 각각 올랐다.시가총액 상위 대형주인 삼성전자도 오름세에 힘을 보탰다. 삼성전자는 29만 2250원으로 2.90% 상승했으며, 거래량 2416만 9548주, 거래대금 7조 815억 1500만원으로 거래대금 기준 압도적인 규모를 나타냈다. 대한해운(005880)은 7.34%, 대성산업(128820)은 11.42%, 알루코(001780)는 8.09%, 조일알미늄(018470)은 2.80%, 대원전선(006340)은 3.69% 상승했다.반면 약세 종목도 적지 않았다. 거래량 1위 한화갤러리아는 3535원으로 2.88% 내렸고, 성문전자(014910)는 3065원으로 6.98% 하락했다. 계양전기(012200)는 1만 420원으로 15.83% 급락해 낙폭이 가장 컸고, 에이프로젠(007460)도 5890원으로 12.87% 밀렸다. 한온시스템(018880)은 2.08%, 흥아해운(003280)은 1.06%, SK증권(001510)은 2.01%, 대한전선(001440)은 0.15% 각각 내렸다.이날 거래 상위 종목군에서는 알루미늄, 전선, 해운, 금융, IT 등 업종 전반에 걸쳐 매수세가 분산되는 양상이 나타났다. 다만 일부 종목은 높은 PER이나 적자 상태에서도 단기 가격 변동성이 확대된 만큼 장중 추격 매수에는 주의가 필요해 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자