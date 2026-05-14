[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…메이슨캐피탈·피델릭스 상한가, 폴레드 300% 급등

세줄 요약 코스닥 거래상위 종목, 방향성 없는 혼조세

메이슨캐피탈·피델릭스 상한가, 폴레드 300% 급등

대한광통신 하락, 강세·약세 종목별 순환매

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14일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목들이 뚜렷한 방향성 없이 혼조세를 나타내고 있다. 거래량 기준 최상위에는 대한광통신(010170)이 올랐지만 주가는 전일 대비 4.65% 내린 2만 3600원에 거래되고 있다. 대한광통신의 거래량은 2140만 950주, 거래대금은 51만 8709를 기록했다.상승 종목 가운데서는 메이슨캐피탈(021880)이 상한가를 기록하며 215원까지 올랐고, 피델릭스(032580)도 상한가인 4170원에 거래됐다. 에스에너지(095910)는 29.20% 오른 2597원, 티플랙스(081150)는 21.54% 상승한 5220원, 제이케이시냅스(060230)는 22.69% 오른 492원으로 각각 강한 탄력을 보였다. 레이저쎌(412350)도 16.60% 오른 1만 1940원, MDS테크(086960)는 9.28% 상승한 3590원으로 거래 상위권에서 강세 흐름을 이어갔다.특히 폴레드(487580)는 2만원에 거래되며 등락률 300.00%를 기록해 이날 거래 상위 종목 중 가장 두드러진 상승세를 나타냈다. 미래에셋벤처투자(100790)는 4.86% 오른 6만 400원, 아주IB투자(027360)는 2.74% 상승한 1만 6140원, SKAI(357880)는 7.88% 오른 4175원, 알엔티엑스(123010)는 2.88% 상승한 2680원에 거래됐다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 그린생명과학(114450)은 9.47% 내린 3300원, 모베이스전자(012860)는 8.90% 하락한 5220원, 네오이뮨텍(950220)은 16.43% 급락한 473원으로 낙폭이 컸다. KBI메탈(024840)은 3.14% 내린 7400원, 휴림로봇(090710)은 1.96% 하락한 1만 2510원, 우리기술(032820)은 1.49% 내린 1만 7870원, 오가닉티코스메틱(900300)은 1.57% 떨어진 125원에 거래됐다.거래대금 상위권에서는 대한광통신과 미래에셋벤처투자, 아주IB투자, 우리기술, 레이저쎌 등이 활발한 매매를 보이며 시장 관심을 끌었다. 장중 코스닥 시장은 일부 종목의 상한가 진입과 급등세가 부각되는 가운데, 다른 한편에서는 차익실현 매물이 출회되며 종목별 순환매 장세가 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자