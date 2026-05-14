[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체 대형주 약세, 검색 상위 흐름 주도

LG전자·NAVER·건설·전선주 강세 확산

차익실현 매물 일부 출회, 종목별 혼조

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

14일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목 흐름을 보면 시가총액 상위 반도체 대형주가 대체로 약세를 보이는 가운데 일부 전기전자, 인터넷, 건설, 전선주로 매수세가 확산되는 모습이다.검색 비율 1위 삼성전자(005930)는 14.55%를 기록했으며 주가는 28만 3500원으로 전일 대비 500원(-0.18%) 내렸다. 거래량은 213만 5291주였다. 2위 SK하이닉스(000660)는 196만 8000원으로 8000원(-0.40%) 하락했고, 검색 비율은 12.13%로 집계됐다.자동차주는 혼조세다. 현대차(005380)는 71만 6000원으로 6000원(+0.85%) 올랐지만 기아(000270)는 17만 8800원으로 700원(-0.39%) 밀렸다. 현대모비스(012330)는 66만 9000원으로 2만원(+3.08%) 상승하며 완성차 대비 상대적으로 강한 흐름을 보였다.전기전자 업종에서는 LG전자(066570)가 두드러졌다. LG전자는 20만 7000원으로 1만 5600원(+8.15%) 급등해 검색 상위 종목 가운데 가장 강한 상승률을 나타냈다. 삼성SDI(006400)도 64만 5000원으로 1만 1000원(+1.74%) 올랐지만 삼성전기(009150)는 100만 2000원으로 2만 7000원(-2.62%) 하락했다.인터넷과 인프라 관련 종목도 강세다. NAVER(035420)는 21만 1500원으로 1만원(+4.96%) 상승했고, 대우건설(047040)은 3만 450원으로 1500원(+5.18%) 올랐다. LS ELECTRIC(010120)은 29만 5500원으로 1만 500원(+3.68%), 대한전선(001440)은 6만 8200원으로 2800원(+4.28%), 현대무벡스(319400)는 4만 5700원으로 2050원(+4.70%) 상승했다.반면 일부 종목은 차익실현 매물이 출회됐다. 두산에너빌리티(034020)는 11만 9500원으로 500원(-0.42%) 내렸고, 삼성중공업(010140)은 3만 550원으로 500원(-1.61%), 한미반도체(042700)는 38만 9500원으로 1만 1000원(-2.75%), 미래에셋증권(006800)은 7만 1900원으로 1000원(-1.37%) 하락했다.개장 초반 검색 상위 20개 종목은 반도체 대형주 숨고르기와 함께 전기전자, 건설, 전선, 플랫폼주 중심의 순환매가 동시에 전개되는 양상이다. 투자자 관심은 높은 검색 비율을 기록한 삼성전자와 SK하이닉스의 반등 여부, 그리고 LG전자와 NAVER 등 강세 종목의 상승 지속성에 쏠릴 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자