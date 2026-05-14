[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1.26% 올라 1191.77…바이오·이차전지 강세

세줄 요약 코스닥 장 초반 1.26% 상승, 1191.77 기록

개인·기관 순매수, 외국인 순매도로 수급 엇갈림

바이오·이차전지·로봇주 중심 강세 확대

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코스닥시장이 장 초반 반등 흐름을 보이며 상승 출발했다.14일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전일보다 14.84포인트(1.26%) 오른 1191.77을 기록했다. 이날 지수는 1187.02에 출발해 장중 1194.03까지 올랐고, 저가는 1184.53으로 집계됐다.수급별로는 개인이 364억 원, 기관이 5억 원 순매수하며 지수를 떠받쳤다. 반면 외국인은 148억 원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 11억 원 매수 우위를 보였지만 비차익거래에서 200억 원 매도 우위가 나타나며 전체적으로는 189억 원 순매도를 기록했다.시장 전반도 강세가 우세했다. 상승 종목은 932개, 하락 종목은 664개였고 보합은 70개였다. 상한가 4개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 알테오젠(196170)이 6.92% 오른 37만 8500원으로 강세를 보였다. 에코프로비엠(247540)은 2.23% 오른 20만 1500원, 에코프로(086520)는 2.67% 오른 13만 8600원, 레인보우로보틱스(277810)는 1.94% 오른 89만 5000원에 거래됐다. 리가켐바이오(141080)는 4.45%, 에이비엘바이오(298380)는 2.99% 상승했다. 반면 코오롱티슈진(950160)은 0.41% 내렸고 리노공업(058470)은 2.94% 하락했다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 개장 초반 상승률 상위 종목에는 폴레드가 300.00% 급등한 2만 원으로 상한가를 기록했고, 소룩스는 30.00% 오른 4290원, 코스모로보틱스는 29.96% 오른 5만 2700원, 차백신연구소는 29.95% 오른 3710원으로 각각 상한가권에 올랐다. 판타지오도 24.18% 상승한 2825원에 거래됐다.반면 하락률 상위 종목에서는 네오이뮨텍이 11.48% 내린 501원, 유디엠텍이 10.58% 내린 4140원, 메디포스트가 9.84% 하락한 1만 9970원을 나타냈다. 그린생명과학은 9.19% 내린 3310원, 지구홀딩스는 9.11% 하락한 1만 5070원에 거래됐다.코스닥은 최근 5거래일 기준으로 5월 12일 2.32% 급락한 뒤 전날 0.20% 밀렸으나, 이날 장 초반에는 바이오와 이차전지, 로봇주 중심의 강세에 힘입어 반등을 시도하는 모습이다. 거래량은 1억 4843만 6000주, 거래대금은 2조 4340억 2900만 원으로 집계됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자