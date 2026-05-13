“8만원에 사서 6만원에 팔았다” 장성규 ‘삼전 손절’ 고백…“ㅅ자도 꺼내지 마”

장성규, 삼성전자 ‘손절’ 경험담 공개

‘8층’ 구조대 포기…이제는 ‘29만전자’

이미지 확대 방송인 장성규(왼쪽)가 과거 삼성전자 주식을 8만원에 매수해 6만원에 ‘손절’한 경험담을 공개했다. 자료 : 장성규 인스타그램

세줄 요약 장성규, 삼성전자 손절 경험 공개

8만원 매수·6만원 매도 고백 화제

삼성전자 29만원대 급등세 재조명

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자가 ‘29만전자’ 고지에 오른 지난 12일 방송인 장성규가 과거 삼성전자를 ‘손절’한 씁쓸한 경험담을 공개해 화제다.13일 방송가에 따르면 장성규는 전날 자신의 소셜미디어(SNS)에 한 네티즌과 나눈 메시지를 캡쳐해 올렸다.네티즌이 “형, 삼성전자 지금이야?”라고 묻자 장성규는 “8만원에 사서 6만원에 팔았다”며 “삼전에 ‘ㅅ’자도 꺼내지 말라”고 말했다.이에 네티즌은 “알겠다”면서 “형의 주가는 항상 우상향일거야. 응원해”라고 답했다. 장성규는 이를 공개하며 “우리 모두의 인생이 우상향이길”이라는 글귀를 덧붙였다.개미(개인 투자자)들 사이에서는 불과 1년여전만 해도 ‘8만전자’가 다시 회복하기 어려운 고점으로 여겨졌다. 2020~2021년 삼성전자 주가는 한때 9만원대까지 올랐지만 이후 하락하며 2022~2023년 5만원에서 7만원 사이에서 등락을 이어갔다.2024년 6~7월 재차 ‘8만전자’ 고지를 탈환했지만 ‘반도체 위기론’이 대두되며 주가는 장중 4만원대까지 내려앉았다.당시 장성규처럼 삼성전자를 평균 단가 8만원대에 보유했던 개인 투자자들은 “8층에서 구조대를 기다린다”며 반등을 기대했지만, 주가가 좀처럼 회복되지 못하자 ‘손절’한 사례가 많다.이후 삼성전자는 지난해 하반기부터 본격적으로 상승 곡선을 타기 시작하며 올해 2월 ‘20만전자’ 고지에 올랐다. 이어 3월 이란 전쟁으로 증시에 변동성이 커지면서 하루 10%대 급등과 급락을 이어갔지만, 4월 들어 다시 가속페달을 밟으며 12일 장중 29만원을 돌파했다.한편 이란 전쟁으로 증시가 급락하자 삼성전자를 ‘손절’한 개인 투자자들도 적지 않은 것으로 나타났다.신한투자증권이 올해 1분기 국내 주식을 매도한 개인 투자자의 투자 성과를 분석한 결과에 따르면, 이들 가운데 20%는 1분기 주식을 매도하고 손실을 입은 ‘손절매’를 한 것으로 나타났다.이들은 평균 496만원의 손실을 냈으며, 3월(449만원) 한 달 동안의 손실이 가장 컸다. 이들에게 가장 큰 손실을 안긴 종목은 삼성전자로, 이들은 삼성전자를 매도하며 평균 173만원의 손실을 입었다.이어 현대차(137만원), SK하이닉스(246만원), 두산에너빌리티(59만원), 한화솔루션(81만원) 등이었다.삼성전자는 13일 노사 간 성과급 협상 결렬과 총파업 위기를 딛고 전 거래일 대비 1.79% 상승한 28만 4000원에 마감했다. 삼성전자는 전날 미 증시의 반도체주 하락과 협상 결렬이라는 악재 속에 5%대 하락 출발했지만, 장 막판 상승 전환했다.김소라 기자