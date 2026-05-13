[서울데이터랩]코스피, 장 초반 7484.53으로 약세…외국인·프로그램 매도 압박

세줄 요약 외국인·프로그램 매도세에 코스피 장 초반 급락

삼성전자·SK하이닉스 등 시총 상위주 약세

일부 우선주·바이오주 상한가로 개별 강세

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코스피가 13일 장 초반 외국인과 프로그램 매도세에 밀려 큰 폭의 약세를 나타내고 있다.13일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전날 7643.15보다 158.62포인트(2.08%) 내린 7484.53에 거래되고 있다. 지수는 7513.65에 출발한 뒤 장중 7519.28까지 올랐으나 이후 낙폭을 키우며 7453.71까지 밀렸다.수급별로는 외국인이 1조 1002억원어치를 순매도하고 있다. 개인은 8193억원, 기관은 2700억원을 순매수 중이다. 프로그램 매매는 차익거래가 716억원 순매수지만 비차익거래가 7481억원 순매도로 우위를 보이면서 전체적으로 6765억원 순매도를 기록했다.시장 전반도 약세 흐름이 우세하다. 코스피 시장에서 상승 종목은 343개, 하락 종목은 493개이며 보합은 50개다. 상한가 종목은 3개, 하한가 종목은 없다.시가총액 상위 종목들은 대체로 내리고 있다. 삼성전자(005930)는 4.66% 하락한 26만 6000원, SK하이닉스(000660)는 1.36% 내린 181만원, 삼성전자우(005935)는 5.56% 하락한 17만 6600원, LG에너지솔루션(373220)은 1.58% 내린 43만 6000원에 거래되고 있다. 두산에너빌리티(034020)도 3.58% 약세다. 반면 현대차(005380)는 2.32% 오른 66만 1000원, HD현대중공업(329180)은 1.84% 오른 72만원, 삼성전기(009150)는 0.31% 상승한 96만 1000원을 나타냈다.개별 종목별로는 에이프로젠바이오로직스가 29.97% 오른 4900원으로 상한가를 기록했고, 녹십자홀딩스2우는 29.92%, 계양전기우는 29.77% 급등했다. 성문전자와 성문전자우도 각각 20.12%, 18.97% 상승하며 강세를 보였다.반면 코스맥스는 12.67% 내린 19만 1700원으로 하락률 상위에 올랐고, 대원전선우는 11.25%, 경인전자는 9.48%, 대덕전자1우는 8.05%, 대원전선은 7.25% 하락했다.이날 코스피 거래량은 7억 3429만주, 거래대금은 4조 8683억 8200만원으로 집계됐다. 지수는 최근 52주 최고치인 7999.67과 비교해 낮은 수준에서 움직이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자