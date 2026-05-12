[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체 대형주 약세, 삼성전자·SK하이닉스 하락

LG전자·삼성전기 강세, 전기전자 차별화

조선·2차전지·건설주 전반 약세 흐름

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12일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목들은 대형 반도체주와 2차전지, 조선, 인터넷주가 대체로 약세를 보인 가운데 일부 전기전자 종목이 강세를 나타내며 혼조세로 장을 마쳤다.검색 비율 17.47%로 1위에 오른 삼성전자(005930)는 전일 대비 6,500원(2.28%) 내린 27만 9,000원에 거래를 마쳤다. 장중 29만 1,500원까지 올랐지만 저가는 26만 6,000원까지 밀렸고, 거래량은 4,092만 3,126주를 기록했다. 2위 SK하이닉스(000660)도 4만 5,000원(2.39%) 하락한 183만 5,000원에 마감했다. 시가는 194만 4,000원이었고 장중 고가 196만 7,000원, 저가 180만 4,000원을 오가며 변동성을 보였다.시가총액 상위 반도체주의 약세와 달리 LG전자(066570)는 두드러진 상승세를 보였다. LG전자는 2만 8,200원(18.00%) 급등한 18만 4,900원에 거래를 마감했고, 장중 19만 4,900원까지 치솟았다. 삼성전기(009150)도 5만 8,000원(6.44%) 오른 95만 8,000원에 마감해 전기전자 업종 내 차별화 흐름을 나타냈다. 반면 삼성전자우(005935)는 7,900원(4.05%) 내린 18만 7,000원, 삼성SDI(006400)는 5만 5,000원(8.04%) 급락한 62만 9,000원으로 부진했다.자동차와 기계 관련 종목의 흐름은 엇갈렸다. 현대차(005380)는 보합인 64만 6,000원에 마감했지만 장중 70만 2,500원까지 올랐다가 60만 6,000원까지 밀리며 넓은 등락폭을 기록했다. 현대무벡스(319400)는 3,800원(9.82%) 오른 4만 2,500원으로 강세를 보였고, 대한광통신(010170)도 1,150원(4.11%) 상승한 2만 9,100원에 거래를 마쳤다. 대한광통신의 거래량은 7,307만 2,216주로 검색 상위 종목 가운데 가장 활발했다.반면 조선·중공업·건설주 전반은 약세가 두드러졌다. 삼성중공업(010140)은 2,550원(7.51%) 내린 3만 1,400원, 한화오션(042660)은 8,500원(6.51%) 하락한 12만 2,000원에 장을 마쳤다. 두산에너빌리티(034020)는 2,400원(1.87%) 내린 12만 5,600원, 대우건설(047040)은 1,950원(6.07%) 하락한 3만 150원에 마감했다. 미래에셋증권(006800)도 5,100원(6.42%) 떨어진 7만 4,300원으로 약세였다.소재·배터리 관련 종목도 부진했다. POSCO홀딩스(005490)는 3만 3,000원(6.45%) 내린 47만 9,000원, 에코프로(086520)는 6,700원(4.58%) 하락한 13만 9,700원에 거래를 마쳤다. LS ELECTRIC(010120)은 1만 5,000원(4.93%) 내린 28만 9,000원, 대한전선(001440)은 3,300원(4.68%) 하락한 6만 7,200원을 기록했다. SK스퀘어(402340)는 6만 1,000원(5.14%) 내린 112만 6,000원, NAVER(035420)는 7,500원(3.55%) 떨어진 20만 4,000원에 장을 마감했다.이날 검색 상위 종목군에서는 LG전자와 삼성전기, 현대무벡스, 대한광통신 등이 상승세로 관심을 끈 반면 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체 대형주, 삼성SDI·POSCO홀딩스·에코프로 등 2차전지 및 소재주, 조선·건설주가 전반적으로 밀리며 투자 심리가 종목별로 뚜렷하게 갈렸다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자