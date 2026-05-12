[마감시황] 코스닥, 1,179.29로 2.32% 급락 마감…외국인 순매수에도 1,321개 종목 하락

세줄 요약 외국인 순매수에도 코스닥 2.32% 급락 마감

상승 322개·하락 1321개로 약세 확산

시총 상위주 대체로 하락, 일부 종목만 강세

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12일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일 대비 28.05포인트(-2.32%) 내린 1179.29로 마감했다. 지수는 1214.90에 출발해 장중 1225.29까지 올랐지만, 이후 낙폭을 키우며 1142.49까지 저점을 낮췄다.이날 코스닥시장에서는 상승 종목이 322개, 보합 39개에 그친 반면 하락 종목은 1321개에 달했다. 상한가 종목은 8개였고 하한가 종목은 없었다. 거래량은 15억 793만 5000주, 거래대금은 21조 2163억 7000만원으로 집계됐다.수급별로는 외국인이 5095억원 순매수하며 지수 방어에 나섰지만, 개인과 기관이 각각 2216억원, 2585억원 순매도하며 지수 하락을 막지 못했다. 프로그램 매매는 차익거래 33억원, 비차익거래 1059억원 순매수로 전체 1092억원 매수 우위를 나타냈다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세를 보였다. 에코프로비엠(247540)은 7.43% 내린 20만 5500원, 에코프로(086520)는 4.58% 하락한 13만 9700원, 리노공업(058470)은 6.39% 떨어진 10만 8400원, 레인보우로보틱스(277810)는 1.16% 내린 85만 5000원에 거래를 마쳤다. 반면 알테오젠(196170)은 5.23% 오른 34만 2000원, 코오롱티슈진(950160)은 4.44% 상승한 13만 8800원, 리가켐바이오(141080)는 10.48% 급등한 20만 3500원으로 마감했다.개별 종목별로는 코스모로보틱스가 30.00% 오른 3만 1200원, TPC로보틱스가 29.98% 상승한 5550원, 모베이스전자가 29.96% 오른 6030원으로 상한가를 기록하며 상승률 상위에 올랐다. 큐로홀딩스와 네오이뮨텍도 각각 29.95% 올라 강세를 나타냈다.반면 휴온스글로벌은 17.35% 내린 4만 4050원, 에스제이그룹은 17.10% 하락한 4800원, 원풍물산은 16.75% 떨어진 696원으로 마감했다. 아이크래프트와 이오테크닉스도 각각 15.97%, 14.57% 하락하며 낙폭이 컸다.코스닥지수는 최근 5거래일 기준으로 5월 8일 하루 반등한 뒤 다시 약세 흐름을 이어갔다. 이날 종가는 52주 최고치 1229.42에 비해서는 낮아졌지만, 52주 최저치 710.47과는 여전히 큰 격차를 유지했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자