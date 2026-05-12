[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…바이오 강세 속 2차전지·반도체 장비 약세

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12일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 바이오주가 상대적으로 강세를 나타내는 반면 2차전지와 일부 반도체 장비주는 약세가 두드러지는 모습이다.시가총액 상위권에서는 알테오젠(196170)이 34만원으로 전일 대비 4.62% 오르며 강세를 나타냈다. 코오롱티슈진(950160)도 13만 9100원으로 4.67% 상승했고, 리가켐바이오(141080)는 19만 5900원으로 6.35% 뛰었다. 펩트론(087010)은 28만 8500원으로 4.34% 상승했고, HLB(028300)는 5만 7100원으로 1.06%, 에이비엘바이오(298380)는 12만 9000원으로 1.02% 각각 올랐다. 삼천당제약(000250)도 41만 4500원으로 1.22% 상승했다.반면 2차전지 대장주인 에코프로비엠(247540)은 20만 8500원으로 6.08% 하락했고, 에코프로(086520)도 14만 1500원으로 3.35% 내렸다. 로봇주에서는 레인보우로보틱스(277810)가 84만원으로 2.89% 하락했고, 로보티즈(108490)는 34만 2000원으로 9.40% 급락해 낙폭이 두드러졌다.반도체 및 장비주도 전반적으로 부진했다. 원익IPS(240810)는 13만 500원으로 7.84% 내렸고, 이오테크닉스(039030)는 46만 4500원으로 7.29% 하락했다. 리노공업(058470)은 11만 1300원으로 3.89%, ISC(095340)는 23만 5000원으로 3.49%, 주성엔지니어링(036930)은 15만 9000원으로 2.93% 각각 밀렸다. 파두(440110) 역시 9만 3700원으로 6.67% 약세를 보였다.개별 종목 가운데서는 현대무벡스(319400)가 4만 2900원으로 10.85% 급등하며 가장 강한 상승률을 기록했다. 거래량도 1504만 2702주로 상위 종목 중 가장 활발했다. 보로노이(310210)는 27만 4000원으로 0.18% 강보합을 나타냈고, 케어젠(214370)은 9만 7300원으로 3.95% 하락했다.외국인 보유비율은 리노공업 21.97%, 이오테크닉스 21.69%, HLB 20.46%, ISC 20.13% 등에서 비교적 높게 나타났다. 시총 상위주 전반이 뚜렷한 방향성 없이 혼조세를 이어가는 가운데, 장중 수급과 업종별 순환매에 따라 종목별 변동성이 확대되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자