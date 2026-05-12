[서울데이터랩]코스피 거래상위 혼조…계양전기·성문전자 상한가, LG전자 17% 급등

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12일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목들은 종목별로 등락이 크게 엇갈리는 혼조세를 나타냈다. 상한가에 오른 계양전기(012200)와 성문전자(014910)가 강한 매수세를 이끌었고, LG전자(066570)와 선도전기(007610), 한국무브넥스(010100) 등도 큰 폭으로 상승했다. 반면 삼성전자(005930)와 한온시스템(018880), 삼성중공업(010140), 대한전선(001440) 등 시가총액 상위 및 경기민감주 일부는 약세를 보였다.거래량 기준으로는 흥아해운(003280)이 1억 2639만 983주로 가장 활발했다. 주가는 3015원으로 전일 대비 12.92% 올랐다. 한온시스템은 4945만 9491주가 거래되며 거래량 상위권에 올랐지만 주가는 5210원으로 9.08% 하락했다. 대한해운(005880)도 2686만 832주가 손바뀜했으나 2465원으로 2.38% 내렸다.거래대금 상위에서는 삼성전자가 730만 9188백만 원으로 압도적인 1위를 기록했다. 다만 주가는 27만 7750원으로 2.71% 하락해 지수 부담 요인으로 작용했다. LG전자는 153만 365백만 원의 거래대금을 기록하며 18만 3400원까지 올라 17.04% 급등했고, 대한전선도 57만 26백만 원이 몰렸지만 주가는 5.39% 하락했다. 삼성중공업은 32만 9096백만 원 거래대금 속에 7.07% 내린 3만 1550원을 나타냈다.개별 종목별로는 계양전기가 1만 990원으로 가격제한폭까지 오르며 매도 호가가 비어 있는 상태를 보였다. 성문전자도 2535원으로 상한가를 기록했다. 선도전기는 23.54% 오른 1만 5900원, 한국무브넥스는 14.54% 상승한 5200원, 흥아해운은 12.92% 오른 3015원에 거래됐다. 대창(012800)과 한솔테크닉스(004710), DB(012030)도 각각 4% 안팎의 상승률을 기록했다.반면 낙폭이 큰 종목도 적지 않았다. 한온시스템이 9.08% 떨어진 데 이어 대원전선(006340)이 8.55%, 삼성중공업이 7.07%, SK증권(001510)이 6.94%, 대우건설(047040)이 5.61%, 대한전선이 5.39% 하락했다. 광전자(017900)와 대한해운, 남선알미늄(008350)도 약세 흐름을 이어갔다.시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자와 LG전자, LG디스플레이(034220)의 흐름이 엇갈렸다. 삼성전자는 시가총액 1623조 8039억 원 규모로 거래대금 1위를 기록했지만 주가는 내렸고, LG전자는 시가총액 29조 8734억 원으로 17.04% 급등세를 보였다. LG디스플레이는 1.07% 오른 1만 2745원으로 비교적 제한적인 상승 흐름을 나타냈다.이날 장중 거래 상위 종목군에서는 실적과 수급 기대가 반영된 전기·전자 일부 종목에 매수세가 집중된 반면, 조선·자동차 부품·증권 등 일부 업종에서는 차익실현 매물이 출회되는 모습이다. 거래량이 급증한 종목들의 변동성이 큰 만큼 투자자들은 단기 수급 쏠림과 호가 공백 여부를 함께 살필 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자