[서울데이터랩]코스피, 장 초반 7966.98로 상승…52주 최고치 경신

세줄 요약 코스피, 장 초반 1.85% 상승하며 최고치 경신

개인·기관 순매수, 외국인 1조원대 순매도

시총 상위주 강세 속 5거래일 연속 상승

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12일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 종가 7822.24보다 144.74포인트(1.85%) 오른 7966.98을 기록하고 있다. 지수는 7953.41에 출발한 뒤 장중 7999.67까지 올라 52주 최고치를 새로 썼고, 장중 저가는 시가와 같은 7953.41이었다.수급별로는 개인이 9428억원, 기관이 546억원을 순매수하고 있으며 외국인은 1조 104억원을 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래가 733억원 매수 우위, 비차익거래가 6865억원 매도 우위로 전체 6132억원 순매도를 나타내고 있다.시장 전반에서는 상승 종목이 410개, 하락 종목이 397개, 보합 종목이 78개로 집계됐다. 상한가 1개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 대체로 강세다. SK하이닉스(000660)는 2.77% 오른 193만 2000원, 현대차(005380)는 3.10% 오른 66만 6000원, LG에너지솔루션(373220)은 1.82% 오른 47만 6500원, 두산에너빌리티(034020)는 3.83% 오른 13만 2900원, HD현대중공업(329180)은 5.04% 오른 71만 9500원에 거래되고 있다. 삼성전자(005930)도 0.35% 오른 28만 6500원을 나타냈다. 반면 삼성전자우(005935)는 0.77% 내린 19만 3400원이다.개장 초반 종목별로는 계양전기우가 29.96% 올라 상한가를 기록했고, 대창은 21.60%, 가온전선은 21.38%, 깨끗한나라우는 18.31%, 선도전기는 17.17% 급등했다. 반대로 우성머티리얼스는 9.60% 내렸고 롯데케미칼은 8.45%, 한솔홀딩스는 7.47%, 대원전선은 7.33%, 진원생명과학은 6.21% 하락했다.코스피는 최근 5거래일 연속 상승 흐름을 이어가고 있다. 지난 5월 6일 7384.56에서 7일 7490.05, 8일 7498.00, 11일 7822.24에 이어 이날 장 초반 7966.98까지 올라 단기 상승세를 지속하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자