한국 증시 시총, 영국·캐나다 앞지르더니 대만 제치고 세계 6위

세줄 요약 코스피 장중 7900선 첫 돌파, 8000선 근접

한국 증시 시총, 대만 제치고 세계 6위 등극

삼성전자·SK하이닉스 급등, 연초 대비 급상승

이미지 확대 ‘8천 육박’ 코스피, 오늘도 장중 최고치 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 지수는 전장보다 131.17포인트(1.68%) 오른 7,953.41로 출발해 7,900대를 유지하고 있다. 2026.5.12 연합뉴스

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12일 코스피가 7900선을 넘어 ‘8000피’를 바라보며 한국 주식시장이 규모 기준으로 대만을 제치고 세계 6위에 올랐다.이날 코스피는 전 거래일(7822.24)보다 131.17포인트(1.68%) 상승한 7,953.41에 개장해 장중 7900선을 사상 처음으로 넘어섰다.지수는 한때 7,999.67까지 찍으면서 8000선에 거의 근접했다가 오전 9시 22분 현재 7900대를 횡보 중이다.코스닥지수는 전장보다 8.61포인트(0.71%) 오른 1,215.95에 개장했다.블룸버그 통신 집계에 따르면 전날 시가총액은 6216조 2200억원(약 4조 2201억 달러), 코스닥 660조 4700억원(약 4483억 달러)이다.코스피와 코스닥을 합친 시총은 6876조 6900억원(약 4조 6621억 달러)이다.대만 자취안지수(TAIEX)는 135조 8600억 대만달러(약 4조 3319억 달러)로 집계됐다.한국 주식시장 시총은 대만을 제치고 전 세계 6위에 올랐다.코스피·코스닥 합산 시총은 연초보다 78% 상승해 자취안지수 시총 상승률(46%)을 크게 따돌렸다.앞서 한국 주식시장 시총은 지난달 27일 영국을 제친 뒤 이달 7일에는 캐나다를 앞질렀다.삼성전자와 SK하이닉스 주가가 반도체 ‘슈퍼 사이클’에 힘입어 급등하면서 올해 들어 코스피가 86% 치솟은 영향이다.신진호 기자