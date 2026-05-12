[서울데이터랩]미 증시, 기술주 혼조 속 3대 지수 강보합 마감…반도체 지수 2%대 급등

세줄 요약 3대 지수 소폭 상승, 뉴욕증시 강보합 마감

반도체지수 2.6% 급등, 엔비디아·마이크론 강세

플랫폼·소비주 약세, 종목별 차별화 장세

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11일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 주요 지수가 일제히 소폭 상승하며 장을 마쳤다. 다우존스산업평균지수는 전장보다 95.31포인트(0.19%) 오른 4만9704.47, S＆P 500 지수는 13.91포인트(0.19%) 상승한 7412.84, 나스닥 종합지수는 27.05포인트(0.10%) 오른 2만6274.13에 거래를 마감했다.대형 기술주 흐름은 엇갈렸다. 나스닥100 지수는 85.66포인트(0.29%) 오른 2만9320.66을 기록하며 상대적으로 강한 흐름을 보였다. 반면 다우운송지수는 155.10포인트(-0.77%) 하락한 2만43.64로 약세를 나타냈다. 시장의 변동성 지표인 VIX는 18.38로 6.92% 상승해 투자심리가 완전히 안정되지는 않았음을 시사했다.업종별로는 반도체주 강세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 305.54포인트(2.60%) 급등한 1만2081.04에 마감했다. 나스닥 시가총액 상위 종목 가운데 엔비디아는 1.97% 오른 219.44달러, 마이크론 테크놀로지는 6.50% 급등한 795.33달러, AMD는 0.79% 상승한 458.79달러, 인텔은 3.62% 오른 129.44달러를 기록했다. 어플라이드 머티어리얼즈도 1.88%, 램리서치는 0.68% 상승했다.전기차와 일부 산업주도 강세를 보였다. 테슬라는 3.89% 상승한 445.00달러로 마감했고, 뉴욕증시 상위 종목에서는 엑슨모빌이 3.53%, 캐터필러가 3.27%, 셰브론이 1.72%, 비자가 1.59%, 일라이 릴리가 1.95% 올랐다. 유나이티드헬스 그룹과 GE 에어로스페이스도 각각 1.17%, 1.22% 상승 마감했다.반면 일부 대형 플랫폼·소비주에는 차익실현 매물이 나왔다. 애플은 0.13% 내린 292.68달러, 마이크로소프트는 0.59% 하락한 412.66달러, 아마존은 1.35% 내린 268.99달러로 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A와 Class C는 각각 3.03%, 2.59% 하락했고, 메타도 1.77% 밀렸다. 월마트는 2.18%, 넷플릭스는 2.33% 하락했다.뉴욕증시 대형주 가운데서는 금융과 소비재 종목의 희비도 엇갈렸다. 버크셔 해서웨이 Class B는 0.76%, 마스터카드는 0.47%, 애브비는 0.61%, 코카콜라는 0.31% 상승했다. 반면 제이피모간체이스는 0.70%, 뱅크오브아메리카는 1.48%, 오라클은 1.08%, 홈디포는 1.91%, P＆G는 2.09% 하락했다.거래대금 상위 종목을 보면 반도체와 인공지능 관련주에 자금이 집중됐다. 엔비디아의 거래대금은 345억달러, 테슬라는 338억달러, 마이크론은 556억달러, AMD는 212억달러 수준을 기록했다. 뉴욕증시에서는 TSMC ADR의 거래대금이 58.9억달러, 오라클이 32억달러, 비자가 31억달러, 일라이 릴리가 30.2억달러를 나타냈다.이날 미국 증시는 지수 전반으로는 강보합에 머물렀지만, 실제 장세는 반도체와 일부 경기민감주가 끌어올리고 인터넷 플랫폼과 소비 관련 대형주가 눌러주는 종목 장세 성격이 짙었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자