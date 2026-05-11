[마감시황] 코스피 7,822.24로 마감…하루 만에 4.32% 급등, 52주 최고치 경신

세줄 요약 코스피 7822.24 마감, 하루 만에 4.32% 급등

장중 7899.32 기록, 52주 최고치 경신

반도체·자동차 대형주 강세, 개인·기관 순매수

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11일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 324.24포인트(4.32%) 오른 7822.24에 장을 마감했다. 지수는 7775.31로 출발한 뒤 장중 7899.32까지 올라 52주 최고치를 경신했으며, 장중 저가는 7713.49를 기록했다.이날 유가증권시장의 거래량은 7억 2339만 7000주, 거래대금은 50조 1635억 9500만원으로 집계됐다. 최근 흐름을 보면 코스피는 5월 4일 6936.99, 5월 6일 7384.56, 5월 7일 7490.05, 5월 8일 7498.00에 이어 이날 7822.24까지 올라 단기 상승세를 이어갔다.투자자별로는 개인이 2조 8672억원, 기관이 6303억원어치를 순매수했고 외국인은 3조 4907억원어치를 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 655억원 순매수였지만 비차익거래가 3조 9388억원 순매도로 집계되면서 전체적으로 3조 8734억원 순매도를 나타냈다.종목별로는 시가총액 상위주의 강세가 두드러졌다. 삼성전자(005930)는 6.33% 오른 28만 5500원, SK하이닉스(000660)는 11.51% 급등한 188만원에 거래를 마쳤다. SK스퀘어(402340)는 8.11%, 삼성전자우(005935)는 6.68%, 현대차(005380)는 5.38%, 삼성물산(028260)은 6.98%, HD현대중공업(329180)은 4.10%, 기아(000270)는 6.20% 상승했다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 1.78%, 두산에너빌리티(034020)는 1.23% 하락했다.시장 전반에서는 하락 종목 수가 더 많았다. 상승 종목은 147개, 상한가 4개였고 보합 12개, 하락 종목은 738개였다. 지수 급등과 함께 일부 대형주로 매수세가 집중된 장세로 해석된다.개별 종목 가운데 상승률 상위에는 선도전기와 계양전기우가 나란히 30.00% 상승하며 상한가를 기록했고, 한솔테크닉스는 29.96%, 경인전자는 29.81%, 한온시스템은 20.13% 올랐다. 하락률 상위에는 에이프로젠바이오로직스가 16.67% 내렸고 SG글로벌 14.09%, 에이프로젠 11.70%, 인스코비 10.87%, 수산세보틱스 10.14% 하락했다.코스피는 외국인과 프로그램 매도 우위에도 반도체와 자동차 등 시가총액 상위주의 강한 상승에 힘입어 7800선을 웃도는 수준에서 거래를 마쳤다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자