삼전닉스 물타기 통했다…외국인 수익률 넘은 개미들

세줄 요약 개인 투자자, 삼성전자·SK하이닉스 집중 매수

중동전쟁 우려 속 하락장마다 물타기 지속

코스피 7800 돌파, 시총 7000조원 넘어섬

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삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 코스피 급등장이 이어지면서 올해 개인 투자자 수익률이 외국인 투자자 수익률을 앞지른 것으로 나타났다. 중동 전쟁 우려로 증시가 흔들리던 시기 개인 투자자들이 반도체주를 대거 사들인 ‘물타기 투자’가 결과적으로 적중한 셈이다. 코스피는 11일 장중 7800선을 터치한 뒤 5거래일 연속 최고치로 마감했고, 국내 증시 시가총액은 사상 처음 7000조원을 돌파했다. 국내외 증권사들도 코스피 목표치를 1만선 위까지 잇달아 상향 조정하며 “더 갈 수 있다”는 전망에 무게를 싣고 있다.한국거래소에 따르면 올 들어 이날까지 개인 투자자가 가장 많이 순매수한 상위 10개 종목의 평균 상승률은 77.68%로 집계됐다. 이 중 삼성전자(138.12%), SK하이닉스(188.79%), 현대차(117.88%), 삼성전자우(118.50%) 등은 주가가 두 배 이상 뛰며 ‘대박 수익률’을 기록했다. 반도체와 전력·인공지능(AI) 인프라 관련 종목에 개인 자금이 집중된 영향으로 풀이된다.반면 같은 기간 외국인 투자자가 가장 많이 순매수한 10개 종목의 평균 수익률은 71.42%였다. 통상 외국인 투자자가 자금력과 정보력 우위를 앞세워 개인 투자자보다 높은 수익률을 기록한다는 인식이 강했지만, 올해에는 성과가 역전된 것이다.증권가에서는 미국과 이란 간 지정학적 갈등이 부각됐던 지난 3월 초~4월 중순 개인 투자자들의 공격적인 저가 매수가 빛을 발했다는 분석이 나온다. 당시 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 차익 실현에 나섰지만, 개인은 하락 구간마다 두 주식을 사들이며 ‘물타기’에 나섰다. 이후 중동 전쟁 우려가 완화되고 AI 반도체 랠리가 재개되면서 반도체주가 급등하자 개인 수익률도 빠르게 치솟았다.이날 코스피 상승도 반도체주가 이끌었다. 지난 8일 미국 증시에서 D램 관련 상장지수펀드(ETF)가 급등한 영향이 반영됐다. 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 신고가를 경신한 뒤 각각 6.33%, 11.51% 오른 28만 5500원, 188만원에 거래를 마쳤다. 코스피는 한때 7899.32까지 찍고 전 거래일 대비 324.24포인트(4.32%) 오른 7822.24에 장을 마감했다. 3거래일 만에 코스피 시장에서 프로그램 매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)도 발동했다. 특히 코스피와 코스닥을 합한 국내 증시 시가총액은 지난 4월 말 6000조원 돌파 이후 8거래일 만에 처음으로 7000조원을 넘어섰다.이런 급등세에 증권가는 코스피 1만선 돌파도 내다보고 있다. 현대차증권은 이날 코스피 연말 목표치가 강세 시나리오 하에서 1만 2000포인트에 달할 것으로 전망했다. 코스피 반도체 업종의 이익 개선세에 비해 주가 상승세가 더디다는 평가에서다. JP모건도 10일(현지시간) 코스피 강세장 시나리오 목표치를 1만 포인트로 제시했다. 글로벌 투자은행(IB)이 코스피 ‘1만피’를 목표치로 제시한 것은 이번이 처음이다.이승연·황비웅 기자