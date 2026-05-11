경제 증권 [속보] 급등장에 코스피 매수 사이드카 발동 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/securities/2026/05/11/20260511500031 URL 복사 댓글 0 이승연 기자 수정 2026-05-11 09:38 입력 2026-05-11 09:38 이미지 확대 7,800선 돌파한 코스피 7,800선 돌파한 코스피 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 277.31포인트(3.70%) 오른 7,775.31에, 코스닥은 5.16포인트(0.43%) 오른 1,212.88에 개장했다. 2026.5.11 yatoya@yna.co.kr(끝)<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 이승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 화재 사고에서 인명피해가 발생했는가? O X