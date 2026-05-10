불장에 손 커진 개미…1억 이상 주문 역대 최대

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코스피가 연초 대비 77.9% 급등하는 역대급 ‘불장’ 속에 개미들의 손놀림도 바빠지고 있다. 마이너스 통장 등 시중 유동성을 증시가 빨아들여 지난달 1억원 이상 ‘큰손’ 주문이 역대 최대를 기록했고, 국내 주식형 상장지수펀드(ETF) 순자산도 처음으로 200조원을 넘었다.10일 한국거래소에 따르면 지난달 코스피 시장에서 개인 투자자가 1억원 이상 주문에 나선 건수는 119만 3158건으로 집계됐다. 월별 기준 가장 많은 수치로, 직전 최대치는 2021년 1월 기록인 115만 3301건이었다. 전달(102만 1744건)보다도 16.8% 늘었다.이달 코스피가 처음 7000선을 넘어서는 등 가파르게 상승하자 개인 투자자들이 대량 주문에 나선 영향이다. 이달 들어서도 지난 7일까지 개인의 1억원 이상 주문 건수는 일평균 8만 3067건으로 지난달 일평균(5만 4234건)보다 53% 증가했다. 지난달 개인의 대량 주문은 삼성전자(20만 4025건)와 SK하이닉스(14만 2668건)에 가장 많이 몰렸다.ETF 시장도 국내 주식형 상품 중심으로 빠르게 커지고 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 코스피·코스닥 상장 기업에 투자하는 국내 주식형 ETF 순자산은 지난 7일 212조원으로 처음 200조원을 넘어섰다. 1년 반 새 5배 가까이 불었다. 전체 ETF 순자산이 456조원으로 증가한 가운데 국내 주식형 ETF가 차지하는 비중도 46.6%까지 확대됐다.증시로 자금이 이동하는 흐름도 뚜렷하다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 마이너스 통장 잔액은 지난 7일 기준 40조 5029억원으로 3년 4개월 만에 최대치를 기록했다. 은행권에 맡긴 여유 자금인 요구불예금은 두 달째 감소한 가운데 빚까지 내서 투자하려는 심리는 강해진 것으로 해석된다.이승연 기자