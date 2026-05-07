[마감시황] 코스피, 7490.05로 마감…장중 7531.88까지 오르며 52주 최고치 경신

세줄 요약 코스피 7490.05 마감, 52주 최고치 경신

장중 7531.88 기록, 변동성 큰 장세 전개

대형 반도체·자동차주 강세, 지수 견인

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코스피가 7일 상승 마감하며 7490.05에 거래를 마쳤다. 장중 7531.88까지 오르며 52주 최고치를 새로 썼고, 종가 기준으로도 전일보다 105.49포인트(1.43%) 올랐다.7일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 7384.56보다 105.49포인트 오른 7490.05로 장을 마감했다. 이날 지수는 7499.07로 출발한 뒤 장중 한때 7531.88까지 상승했지만, 한때 7257.89까지 밀리는 등 장중 변동성도 크게 나타났다.수급별로는 개인이 5조 9914억원, 기관이 1조 984억원을 순매수했고 외국인은 7조 1540억원을 순매도했다. 프로그램 매매에서는 차익거래가 1659억원 순매수였지만 비차익거래가 4조 9073억원 순매도로 집계되면서 전체적으로 4조 7414억원 순매도를 기록했다.시장 내부에서는 하락 종목 수가 더 많았다. 유가증권시장에서 상승 종목은 354개, 하락 종목은 503개였고 보합은 38개였다. 상한가 종목은 2개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 대형 반도체와 자동차 종목의 강세가 지수를 끌어올렸다. 삼성전자(005930)는 2.07% 오른 27만 1500원, SK하이닉스(000660)는 3.31% 오른 165만 4000원에 마감했다. 현대차(005380)는 4.00% 상승한 57만 2000원을 기록했다. 두산에너빌리티(034020)는 7.40%, HD현대중공업(329180)은 6.94% 뛰었다. 반면 삼성전자우(005935)는 2.06%, 삼성바이오로직스(207940)는 0.81% 내렸다.개별 종목별로는 대원전선우와 태영건설우가 각각 29.95%, 29.93% 오르며 상한가를 기록했다. 수산세보틱스는 23.92%, 삼성E＆A는 21.51%, 한솔테크닉스는 15.82% 상승했다. 반대로 선도전기는 17.43% 하락했고, LIG디펜스앤에어로스페이스는 11.54%, 고려아연은 10.70%, 현대로템은 10.31% 내렸다.최근 흐름을 보면 코스피는 4거래일 연속 상승세를 이어갔다. 4월 30일 6598.87에서 5월 4일 6936.99, 5월 6일 7384.56으로 오른 데 이어 이날 7490.05까지 상승 폭을 넓혔다. 이날 종가와 장중 고가 모두 52주 최고치와 같은 수준으로 올라섰다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자