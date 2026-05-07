[서울데이터랩]국내 금값 반등, 국제 금 급등·환율 상승 영향

세줄 요약 국내 금값, 최근 약세 뒤 7일 반등

국제 금 급등과 환율 상승이 배경

마감가 22만 90원, 3040원 상승

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신한은행 고시 기준 국내 금은 최근 10거래일 동안 22만 5780원에서 22만 90원으로 5690원 내리며 전반적으로 약세 흐름을 이어왔다. 다만 7일 마감가는 22만 90원으로 전 거래일보다 3040원 올라 최근 하락분 일부를 되돌렸다.최근 10거래일 고점은 지난달 22일 22만 5780원이었고, 저점은 7일 22만 90원이었다. 전 거래일 대비 변동이 가장 컸던 날은 7일로 3040원 상승했고, 지난달 28일에는 2900원 하락하며 단기 변동성이 두드러졌다.7일 마감 기준 국내 금은 전 거래일보다 1.40% 상승한 22만 90원을 기록했다. 이날 시가는 21만 7070원, 고가는 22만 100원으로 출발 이후 오름폭을 키우며 거래를 마쳤다.COMEX 기준 국제 금은 최근 10거래일 사이 4월 24일 4740.90에서 5월 6일 4694.30으로 낮아졌지만, 직전 거래일에는 125.80포인트 급등했다. 국내 금의 이날 반등도 전 거래일 국제 금 강세가 직접적인 배경으로 작용한 것으로 풀이된다.하나은행 고시 기준 원·달러 환율은 7일 1454.40원으로 전 거래일보다 5.40원 올랐다. 원화 약세는 달러 기준 국제 금 상승 효과를 국내 금값에 더 크게 반영하게 하며 이날 오름세를 강화했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자