[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1214.45로 반등…개인 매수에 상승 출발

세줄 요약 개인 매수세 유입, 코스닥 장 초반 반등

외국인·기관 동반 매도, 수급 엇갈림

상승 종목보다 하락 종목 우세, 개별 장세

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코스닥지수가 장 초반 개인 매수세에 힘입어 반등 흐름을 보이고 있다.7일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 4.28포인트(0.35%) 오른 1214.45를 기록하고 있다. 지수는 1210.83에 출발한 뒤 장중 한때 1204.59까지 밀렸지만 이후 낙폭을 만회하며 1214.80까지 오르는 등 상승 전환했다.수급별로는 개인이 674억 원 순매수하며 지수 방어에 나섰다. 반면 외국인은 544억 원, 기관은 90억 원 각각 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익거래 16억 원 매도 우위, 비차익거래 515억 원 매도 우위로 전체 531억 원 순매도를 나타냈다.시장 전반에서는 하락 종목 수가 우세하다. 현재 상승 종목은 577개, 보합 157개, 하락 종목은 890개로 집계됐다. 지수는 오르고 있지만 개별 종목 장세가 짙은 모습이다.시가총액 상위 종목은 등락이 엇갈렸다. 코오롱티슈진(950160)은 15.06% 급등한 11만 9200원에 거래되고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 0.28% 오른 70만 4000원, 에이비엘바이오(298380)는 0.63% 상승한 12만 8400원, 리가켐바이오(141080)는 1.19% 오른 17만 8900원을 기록 중이다. 반면 에코프로(086520)는 1.60% 내린 16만 200원, 알테오젠(196170)은 0.96% 하락한 36만 원, 삼천당제약(000250)은 2.09% 내린 39만 7500원, 리노공업(058470)은 0.94% 떨어진 11만 5600원, HLB(028300)는 0.49% 밀린 6만 1400원에 거래되고 있다. 에코프로비엠(247540)은 22만 8500원으로 보합이다.개장 초반 상승률 상위 종목으로는 앤디포스가 23.31% 오른 3915원, 덕산테코피아가 20.86% 상승한 3만 2150원, 대한광통신이 19.87% 오른 2만 1900원, 상지건설이 18.89% 상승한 1만 1960원, 루멘스가 18.03% 오른 1872원을 나타냈다.반면 하락률 상위 종목으로는 선샤인푸드가 21.74% 내린 18원, 뉴인텍이 18.19% 하락한 1722원, 대동금속이 13.87% 내린 4780원, 한스바이오메드가 11.53% 하락한 2만 6100원, 에스코넥이 10.36% 떨어진 4110원에 거래 중이다.코스닥은 전일 1210.17로 마감해 0.29% 하락했지만 이날 장 초반에는 반등에 나서고 있다. 다만 외국인과 기관의 동반 매도, 하락 종목 우위 흐름을 감안하면 상승 탄력이 이어질지는 좀 더 지켜볼 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자