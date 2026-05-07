[서울데이터랩]코스피, 장 초반 7499.00으로 상승…반도체·자동차 강세

세줄 요약 코스피, 장 초반 7499선 돌파하며 최고치 경신

반도체·자동차 대형주 강세가 지수 상승 견인

외국인·기관 매도와 프로그램 매도 우위 지속

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코스피가 장 초반 1.00%대 상승 흐름을 이어가며 7500선에 근접한 수준에서 거래되고 있다.7일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 114.44포인트(1.55%) 오른 7499.00을 기록 중이다. 지수는 7499.07에 출발한 뒤 장중 7531.88까지 오르며 52주 최고치를 새로 썼고, 장중 저가는 7495.76이다.최근 흐름도 가파르다. 코스피는 4거래일 연속 상승세를 나타내고 있으며, 4일 5.12%, 6일 6.45% 오른 데 이어 이날도 강세를 이어가는 모습이다. 거래량은 3878만주, 거래대금은 3조 6681억원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 1조 1651억원어치를 순매수하며 지수 상승을 뒷받침하고 있다. 반면 외국인은 1조 1532억원, 기관은 204억원을 각각 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익거래 71억원 매도 우위, 비차익거래 8344억원 매도 우위로 전체 8415억원 순매도를 나타냈다.시가총액 상위 종목은 대체로 오름세다. 삼성전자(005930)는 2.07% 오른 27만 1500원, SK하이닉스(000660)는 2.62% 오른 164만 3000원, 현대차(005380)는 6.91% 오른 58만 8000원에 거래되고 있다. SK스퀘어(402340)는 2.94%, HD현대중공업(329180)은 2.16%, 삼성전기(009150)는 1.54% 상승 중이다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 1.56% 내린 47만 4500원, 한화에어로스페이스(012450)는 3.49% 하락한 138만 3000원을 기록하고 있다.시장 전반에서는 상승 종목과 하락 종목 수가 비슷한 수준이다. 현재 유가증권시장에서는 387개 종목이 오르고 407개 종목이 내리고 있으며, 보합은 76개 종목이다.개장 초반 상승률 상위 종목으로는 수산세보틱스가 14.77% 오른 3575원, 디아이씨가 9.19% 오른 7840원, 한국타이어앤테크놀로지가 8.57% 오른 6만 4600원, 진흥기업이 8.07% 오른 1446원, 일성건설이 7.82% 오른 1889원에 거래되고 있다.반면 하락률 상위 종목으로는 LS에코에너지가 8.47% 내린 8만 4300원, 선도전기가 7.69% 하락한 1만 1760원, 유안타증권우가 6.38% 내린 4915원, 대한전선이 6.07% 하락한 6만 5000원, 남해화학이 5.70% 내린 9930원을 나타냈다.코스피는 반도체와 자동차 대형주 강세를 중심으로 상승 흐름을 유지하고 있지만, 외국인과 기관의 동반 매도 및 프로그램 매도 우위는 장중 변동성을 키울 수 있는 요인으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자