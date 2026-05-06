[포토] 코스피 ‘꿈의 7천피’ 시대 개막

세줄 요약 코스피, 사상 처음 7,000선 돌파

뉴욕 기술주 강세·유가 하락이 호재

삼성전자·SK하이닉스 동반 급등

1 / 5 이미지 확대 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 2026.5.6

연합뉴스

이미지 확대 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 2026.5.6

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이미지 확대 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 주가가 표시되고 있다. 2026.5.6

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이미지 확대 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 미소를 짓고 있다. 2026.5.6

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이미지 확대 코스피가 7,300포인트를 돌파한 6일 서울 여의도 KB국민은행 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 2026.5.6

KB국민은행 제공

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코스피가 6일 급등 출발해 사상 처음 7,000선을 돌파한 뒤 단숨에 7,300 고지까지 올라섰다.이날 오전 9시 16분 현재 코스피는 전장보다 363.15포인트(5.23%) 오른 7,300.14를 나타내고 있다.지수는 전장보다 156.02포인트(2.25%) 오른 7,093.01로 출발했다.이로써 지난 2월 25일 역대 처음 6,000선을 뚫은 지 2개월여 만에 전인미답의 ‘7,000피 시대’를 열었다.이날 유가증권시장에선 코스피200 선물지수가 급등하며 개장 직후 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.미국과 이란이 산발적 교전에도 휴전 기조를 유지하면서 국제유가가 큰 폭으로 내린 데 더해 간밤 미국 뉴욕증시에서 대형 기술주를 중심으로 3대 주가지수가 동반 상승 마감한 분위기가 국내 증시로까지 이어지며 지수를 밀어 올렸다.스탠더드앤드푸어스(S＆P) 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 사상 최고치를 또다시 경신했고, 필라델피아 반도체 지수도 4.23% 급등해 사상 최고치를 갈아치웠다.김석환 미래에셋증권 연구원은 “반도체가 초강세로 나스닥과 S＆P 500 상승을 견인했다. 특히 인텔(+12.92%)은 애플(+2.66%)이 인텔의 칩 제조 서비스 이용에 대해 초기 단계 논의를 진행했다는 블룸버그 보도 이후 급등했고, 블룸버그는 애플이 인텔뿐 아니라 삼성전자[005930]와도 탐색적인 논의를 가졌다고 보도했다”고 전했다.이 시각 현재 삼성전자는 전장보다 10.11% 오른 25만 6,000원에, SK하이닉스[000660]는 8.98% 오른 157만 7,000원에 매매 중이다.반면 같은 시각 코스닥지수는 전장보다 8.54포인트(0.70%) 내린 1,205.20을 기록하고 있다.온라인뉴스부