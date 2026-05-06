‘27만전자’ 돌파…코스피 단숨에 7400 넘었다

삼성전자 16% 급등…‘시총 1조 달러 클럽’

이미지 확대 ‘꿈의 7천피’ 코스피가 7천을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 2026.5.6 연합뉴스

세줄 요약 코스피, 장중 7400선 돌파

삼성전자, ‘27만전자’ 도달

시총 1조 달러 클럽 가입

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6일 코스피가 꿈의 ‘7000피’를 넘어선 데 이어 단숨에 7400까지 돌파했다.이날 코스피는 전 거래일 대비 2.25% 오른 7093.01에 개장한 뒤 장 초반 7300선을 넘어선 데 이어 오후 12시 20분을 전후해 7400선마저 넘어섰다.삼성전자는 이날 9.25% 오른 25만 4000원에 거래를 시작해 26만원을 넘어선 데 이어 16.13%까지 상승폭을 키우며 ‘27만전자’ 고지에 도달했다. SK하이닉스도 장 초반 160만 2000원까지 올라 신고가를 갈아치운 데 이어 10%대 상승률을 보이고 있다.인공지능(AI) 반도체 수요 급증에 삼성전자 주가가 급등하면서 삼성전자는 이날 시가총액 1조 달러를 넘어섰다.삼성전자 시가총액은 이날 오후 1시 기준 1560조 9564억원(1조 701억 7441만 달러)로 집계되며 ‘1조 달러 클럽’에 가입했다.이는 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 대만 TSMC에 이어 아시아에서 두 번째다.김소라 기자