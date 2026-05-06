[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1,209.37로 하락…외국인·기관 동반 순매도

세줄 요약 코스닥 장 초반 0.36% 하락, 1209.37 기록

개인 순매수에도 외국인·기관 동반 순매도

상승 491개, 하락 1083개로 약세 우위

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코스닥이 6일 장 초반 하락 흐름을 보이고 있다.6일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 4.37포인트(-0.36%) 내린 1209.37을 기록했다. 지수는 1220.90으로 출발한 뒤 장중 고가도 1220.90에 그쳤고, 저가는 1201.36까지 밀렸다.수급별로는 개인이 1903억 원 순매수하며 지수 방어에 나섰지만, 외국인이 535억 원, 기관이 1288억 원 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 22억 원 매수 우위, 비차익거래 778억 원 매도 우위를 기록해 전체적으로 756억 원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 491개, 하락 종목은 1083개였고 보합은 73개였다. 상한가 종목은 4개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 혼조세가 나타났다. 에코프로(086520)는 1.16% 오른 15만 7600원, 에코프로비엠(247540)은 1.39% 상승한 21만 8500원, HLB(028300)는 1.15% 오른 6만 1600원을 기록했다. 반면 알테오젠(196170)은 1.41% 내린 36만 7750원, 레인보우로보틱스(277810)는 1.46% 하락한 67만 5000원, 삼천당제약(000250)은 1.71% 내린 40만 2500원에 거래됐다. 이 밖에 리노공업(058470)(-2.40%), 코오롱티슈진(950160)(-1.53%), 에이비엘바이오(298380)(-2.64%), 리가켐바이오(141080)(-1.82%)도 약세를 보였다.개별 종목별로는 케스피온이 29.95% 오른 1115원으로 상한가를 기록했고, 뉴인텍도 29.94% 상승한 2105원으로 가격제한폭까지 올랐다. 워트는 29.94% 오른 1만 590원, 한울앤제주는 28.00% 상승한 1만 1840원, 서전기전은 24.16% 오른 1만 1050원으로 급등했다.반면 대성하이텍은 16.13% 내린 8890원, 선샤인푸드는 15.00% 하락한 34원, 뷰노는 13.04% 내린 1만 5000원에 거래됐다. 하이로닉은 11.23% 하락한 6480원, 한국피아이엠은 10.87% 내린 11만 4000원으로 낙폭이 컸다.이날 장 초반 코스닥은 지난 4일 1.79% 반등 이후 차익실현 매물과 외국인·기관 매도세가 맞물리며 약세 출발한 모습이다. 다만 일부 이차전지와 개별 급등주를 중심으로는 매수세가 유입되며 종목별 차별화 장세가 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자