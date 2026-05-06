[서울데이터랩]코스피, 장 초반 7199.47로 급등…반도체 대형주 강세

세줄 요약 코스피 장 초반 3%대 급등, 7199선 돌파

삼성전자·SK하이닉스 급등, 반도체주 강세

개인·외국인 순매수, 기관은 순매도

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코스피가 6일 장 초반 강한 상승 흐름을 보이고 있다. 반도체 대형주가 급등하며 지수를 끌어올리는 모습이다.6일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 6936.99보다 262.48포인트(3.78%) 오른 7199.47에 거래되고 있다. 이날 지수는 7093.01에 출발한 뒤 장중 7311.54까지 오르며 52주 최고치를 새로 썼다. 장중 저가는 시가와 같은 7093.01이다.수급별로는 개인이 5328억원, 외국인이 1548억원 순매수 중인 반면 기관은 6449억원 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래 1539억원 순매도, 비차익거래 600억원 순매도로 전체 2139억원 순매도를 나타냈다.시가총액 상위 종목들은 반도체 중심으로 강세가 두드러졌다. 삼성전자(005930)는 8.60% 오른 25만 2500원, SK하이닉스(000660)는 7.81% 오른 156만 원을 기록했다. 삼성전자우(005935)도 5.90% 상승했다. SK스퀘어(402340)는 8.27%, 현대차(005380)는 1.11%, 두산에너빌리티(034020)는 0.39% 올랐다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 0.53%, 한화에어로스페이스(012450)는 3.55%, HD현대중공업(329180)은 3.38%, 삼성바이오로직스(207940)는 0.20% 내렸다.시장 전반에서는 하락 종목 수가 상승 종목 수보다 많았다. 상승 종목은 234개, 보합은 41개, 하락 종목은 601개로 집계됐다. 지수는 대형 반도체주 중심으로 오르지만 종목별 차별화는 뚜렷한 셈이다.개장 초반 상승률 상위 종목에는 선도전기 25.96%, 대원전선 16.14%, SKC 11.61%, LS 10.81%, 삼성전자 8.60% 등이 이름을 올렸다. 반면 비비안은 11.43% 내렸고, 맵스리얼티와 HD현대에너지솔루션은 각각 9.86%, 쏘카는 8.32%, 한화엔진은 7.82% 하락했다.거래량은 1억 7131만 1000주, 거래대금은 8조 2835억 7500만 원으로 집계됐다. 최근 5거래일 기준으로도 코스피는 4월 30일 6598.87에서 5월 4일 6936.99로 오른 데 이어 이날도 급등세를 이어가고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자