[속보] 유가증권시장 매수 사이드카 발동

이미지 확대 코스피가 7천을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 2026.5.6

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6일 오전 9시 6분 유가증권시장에서 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동했다. 지난 4월 8일 이후 1달여 만이다. 이날 코스피는 장 초반 5%대 급등해 7300선을 넘어섰다.이승연 기자