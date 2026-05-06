경제 증권 [속보] 유가증권시장 매수 사이드카 발동 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/securities/2026/05/06/20260506500024 URL 복사 댓글 0 이승연 기자 수정 2026-05-06 09:15 입력 2026-05-06 09:07 이미지 확대 코스피가 7천을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 2026.5.6 6일 오전 9시 6분 유가증권시장에서 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동했다. 지난 4월 8일 이후 1달여 만이다. 이날 코스피는 장 초반 5%대 급등해 7300선을 넘어섰다. 이승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 6일 오전 유가증권시장에서 발동된 조치는? 사이드카 서킷브레이커