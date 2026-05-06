[속보] 코스피, 7000선 돌파 후 7300선 직행

세줄 요약 코스피, 장 초반 7000선 돌파 후 7300선 급등

삼성전자·SK하이닉스 10%대 상승, 신고가 경신

외국인·개인 순매수, 기관은 대규모 순매도

이미지 확대 코스피가 7천을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 2026.5.6

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6일 코스피가 장 초반 7000선을 넘겼다.이날 9시 5분 현재 코스피는 전 거래일 대비 363.63포인트(5.26%) 급등한 7301.62를 가리키고 있다. 코스피는 전 거래일 대비 156.02포인트(2.25%) 오른 7093.01에 출발한 뒤 7311.54까지 고점을 높였다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 10%대 나란히 신고가 돌파했다. 이외 증권업종도 강세를 보이고 있다.이날 코스피 시장에서 외국인과 개인이 각 3000억원, 2000억원대 순매수하는 반면 기관이 5000억원대 순매도 중이다.이승연 기자