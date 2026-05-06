꿈의 ‘7000피’ 시대 열었다…‘26만전자’·‘160만닉스’

6000 돌파 이후 47거래일만 ‘파죽지세’

삼성전자·SK하이닉스 ‘쌍끌이’

장 초반 7300 돌파…매수 사이드카 발동

이미지 확대 코스피 7000 돌파 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리모니를 하고 있다. 2026.5.6 연합뉴스

세줄 요약 코스피 7000선 돌파, 사상 최고치 경신

삼성전자 26만원·SK하이닉스 160만원 돌파

반도체주 급등에 프로그램 매수 사이드카 발동

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코스피가 6일 꿈의 ‘7000피’ 고지에 도달했다. 삼성전자는 26만원, SK하이닉스는 160만원을 넘어섰다.5일 어린이날 휴장한 뒤 2일만에 거래를 재개한 코스피는 전 거래일 대비 156.02포인트(2.25%) 오른 7093.01에 개장해 장 초반 4% 넘게 급등하며 7300을 넘어섰다.지난 2월 25일 장중 6000선을 넘어선 지 47거래일 만이다.간밤 미 뉴욕증시에서 반도체 관련주가 급등한 영향을 받아 삼성전자와 SK하이닉스가 지수를 ‘쌍끌이’하고 있다.삼성전자는 이날 거래 시작과 동시에 ‘25만전자’에 오른 데 이어 장 초반 12%대 급등하며 26만원을 넘어섰다. SK하이닉스도 10% 급등하며 ‘160만닉스’마저 넘어섰다.지수가 급등하자 한국거래소는 이날 오전 9시 6분쯤 코스피 프로그램 매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다고 공시했다.코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 전일 대비 5% 이상 상승한 상태가 1분간 지속되는 경우 발동된다. 사이드카 발동 당시 코스피200선물 지수는 6.28% 오른 1116.55였다.코스피 매수 사이드카가 발동된 것은 지난 4월 8일 이후 약 한 달만이다.사이드카가 발동되면 프로그램 매매가 5분간 정지된다.코스닥 지수는 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 개장해 장 초반 1%대 하락하고 있다.김소라 기자