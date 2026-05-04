[속보] ‘꿈의 7000피’ 눈앞…코스피 ‘6936.99’ 사상 최고치 마감

세줄 요약 코스피, 사상 처음 6900선 돌파 마감

삼성전자·SK하이닉스 강세로 지수 견인

코스닥도 1.79% 올라 동반 상승

이미지 확대 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 2026.5.4 이지훈 기자

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코스피가 4일 사상 처음으로 6900선을 넘어 마감하며 ‘꿈의 7000피’를 눈앞에 뒀다.코스피는 이날 전 거래일 대비 338.12포인트(5.12%) 오른 6936.99에 거래를 마치며 종가 기준 사상 최고치에 마감했다.지수는 2.79% 오른 6782.93으로 출발해 시작부터 장중 사상 최고치를 갈아치웠다.이어 오전 6800선을 넘어선 뒤 오후 1시를 전후해 6900선까지 넘어섰다. 이어 장중 사상 최고치인 6937.00까지 치솟기도 했다.삼성전자와 SK하이닉스가 지수를 ‘쌍끌이’했다. SK하이닉스는 12.52% 오른 144만 7000원에 거래를 마치며 ‘140만닉스’ 고지에 오른 데 이어 종가 기준 신고가를 새로 썼다.삼성전자도 5.44% 오른 23만 2500원에 거래를 마치며 ‘23만전자’ 고지에 올랐다.코스닥 지수는 전 거래일 대비 21.39포인트(1.79%) 오른 1213.74에 거래를 마감했다.김소라 기자