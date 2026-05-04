메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[속보] SK하이닉스 12% 급등…코스피 6900 돌파

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-05-04 13:06
입력 2026-05-04 13:02
세줄 요약
  • 코스피 6900선 돌파, 사상 최고가 경신
  • SK하이닉스 12% 급등, 144만4000원 신고가
  • 삼성전자 23만1000원, 23만전자 도달
이미지 확대
장중 사상 최고치로 출발한 코스피
장중 사상 최고치로 출발한 코스피 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.5.4 연합뉴스


코스피가 4일 6800선을 돌파한 데 이어 6900선도 돌파했다.

코스피는 이날 오후 1시 전 거래일 대비 4.63% 오른 6904.51에 거래되고 있다.

지수는 2.79% 오른 6782.93으로 출발하며 사상 최고가에 거래를 시작했다. 이어 6800선을 돌파한 데 이어 6900선까지 넘어섰다.

삼성전자와 SK하이닉스가 ‘쌍끌이’하며 지수를 끌어올리고 있다. SK하이닉스는 이날 140만원을 넘어서며 신고가를 경신한 데 이어 장중 12.29% 급등한 144만 4000원까지 치솟았다.



삼성전자도 4.76% 오른 23만 1000원까지 오르며 사상 첫 ‘23만전자’ 고지에 도달했다.

김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
코스피가 이날 새롭게 돌파한 지수선은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기