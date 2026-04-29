[서울데이터랩]4월 29일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 비트코인·이더리움 소폭 상승, 대장주 반등

테더 거래량 급증, 상위권 중 가장 활발

도지코인 강세, 밈코어·스텔라루멘 약세

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29일 오후 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목들은 대체로 혼조세를 나타냈다. 시가총액 1위 비트코인은 1억 1364만원(7만 6967달러)으로 24시간 전보다 0.17% 올랐고, 시가총액은 2275조 3720억원으로 집계됐다. 24시간 거래량은 47조 2495억원이었다.2위 이더리움은 341만 1101원(2310달러)으로 24시간 기준 0.86% 상승했다. 시가총액은 411조 6791억원, 거래량은 19조 7850억원으로 나타났다. 3위 테더는 1476원으로 가격 변동이 제한적이었지만 24시간 거래량이 157조 576억원에 달해 상위권 종목 가운데 가장 활발한 거래 흐름을 보였다.4위 리플은 2050원으로 24시간 0.33% 하락했고, 5위 비앤비는 92만 4054원으로 0.25% 상승했다. 6위 유에스디코인은 1476원으로 사실상 보합권을 유지했다. 7위 솔라나는 12만 4882원으로 0.55% 올랐고, 8위 트론은 475원으로 0.62% 내렸다.주요 알트코인 가운데서는 도지코인의 흐름이 상대적으로 강했다. 도지코인은 149원으로 24시간 1.89%, 최근 1주일 5.16% 상승했다. 비트코인 캐시도 24시간 1.28% 올랐고, 모네로 역시 1.83% 상승했다. 반면 하이퍼리퀴드는 24시간 1.76% 내렸고, 지캐시는 24시간 3.71% 하락했지만 최근 1주일 기준으로는 5.35% 상승세를 유지했다.1주일 수익률 기준으로는 도지코인과 지캐시가 플러스 흐름을 보인 반면 스텔라루멘은 9.50% 하락해 약세가 두드러졌다. 밈코어는 24시간 5.57%, 최근 1주일 20.78% 급락해 상위 20개 종목 중 낙폭이 가장 컸다. 비트코인과 이더리움도 각각 1주일 기준 0.80%, 2.35% 하락해 대장주 흐름은 다소 숨 고르기 양상을 보였다.전체적으로 시가총액 상위권에서는 비트코인과 이더리움이 소폭 반등했지만, 스테이블코인을 제외한 알트코인들은 종목별 차별화가 이어졌다. 단기적으로는 거래량이 몰리는 종목과 주간 변동성이 확대된 종목 중심의 선별적 접근이 이어질 가능성이 커 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자