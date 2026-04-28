[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1,213.78로 1.01% 하락…외국인·기관 순매도

세줄 요약 장 초반 코스닥 1.01% 하락, 1213.78 기록

외국인·기관 순매도, 개인은 대규모 순매수

상승 541개·하락 999개로 약세 우위

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코스닥이 장 초반 약세를 보이고 있다. 전일 급등에 따른 차익실현 매물이 출회되는 가운데 외국인과 기관의 동반 매도가 지수 하락을 이끄는 모습이다.28일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 12.40포인트(-1.01%) 내린 1213.78에 거래되고 있다. 이날 지수는 1226.76으로 출발한 뒤 장중 고가도 같은 1226.76에 그쳤고, 저가는 1212.96까지 내려왔다.수급별로는 개인이 2280억원을 순매수하고 있지만 외국인이 2062억원, 기관이 148억원을 각각 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 차익거래 31억원 매도, 비차익거래 2018억원 매도로 전체 2049억원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 투자심리도 다소 위축됐다. 상승 종목은 541개, 하락 종목은 999개였고 보합은 100개로 집계됐다. 거래량은 1억 9833만 8000주, 거래대금은 2조 1287억 6700만원 수준이다.시가총액 상위 종목은 혼조세다. 에코프로(086520)는 4.22% 오른 16만 3000원, 에코프로비엠(247540)은 3.37% 상승한 21만 4500원, 리노공업(058470)은 1.46% 오른 11만 1400원에 거래됐다. 반면 알테오젠(196170)은 1.98% 내린 37만 1500원, 삼천당제약(000250)은 1.57% 하락한 43만 8000원, 코오롱티슈진(950160)은 2.33% 떨어진 10만 600원, 리가켐바이오(141080)는 4.56% 내린 19만 6600원을 나타냈다. HLB(028300)는 보합인 6만 1900원, 레인보우로보틱스(277810)는 0.15% 오른 67만원이다.개별 종목 장세도 뚜렷하다. 상승률 상위에는 리튬포어스가 29.92% 오른 925원으로 상한가를 기록했고, 솔디펜스는 21.40% 상승한 3290원, 서울바이오시스는 16.78% 오른 6960원, 이브이첨단소재는 16.48% 상승한 2240원, 하이드로리튬은 15.67% 오른 2325원에 거래됐다.반면 하락률 상위에서는 시가총액 상위주인 에이비엘바이오(298380)가 21.37% 급락한 13만 5800원으로 약세가 두드러졌다. 엔젠바이오는 19.94% 내린 1317원, 동아엘텍은 13.82% 하락한 1만 2600원, BF랩스는 10.13% 떨어진 355원, SFA반도체는 8.43% 내린 9120원을 기록했다.코스닥은 최근 4거래일 흐름을 보면 22일 0.18% 상승, 23일 0.58% 하락, 24일 2.51% 상승, 27일 1.86% 상승 후 이날 다시 하락 전환했다. 전일 종가 1226.18은 52주 최고치였던 1229.42에 근접한 수준이었던 만큼 이날 장 초반에는 단기 급등 부담이 반영되는 양상으로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자