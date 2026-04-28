[서울데이터랩]코스피, 장 초반 6639.30 상승…52주 최고 경신하며 강세

세줄 요약 코스피 장 초반 6639.30 기록, 52주 최고 경신

개인 3522억원 순매수, 외국인·기관은 순매도

SK하이닉스·LG에너지솔루션 등 대형주 강세

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 28일 장 초반 상승 흐름을 이어가며 6639.30을 기록했다. 이날 지수는 전일 6615.03보다 31.77포인트 높은 6646.80에 출발한 뒤 6658.42까지 올라 52주 최고치를 경신했고, 장중 저점은 6621.73으로 집계됐다.28일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일보다 24.27포인트(0.37%) 오른 6639.30을 나타냈다. 거래량은 1억1729만7000주, 거래대금은 3조7092억3800만원이다. 시장에서는 상승 종목이 424개, 하락 종목이 377개였고 보합은 74개였다. 상한가와 하한가는 각각 1개씩 나왔다.투자자별로는 개인이 3522억원 순매수하며 지수 상승을 받쳤다. 반면 외국인은 2812억원, 기관은 470억원 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 21억원 매도 우위, 비차익거래 1783억원 매도 우위로 전체 1804억원 순매도를 기록했다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 나타냈다. SK하이닉스(000660)는 1.43% 오른 131만500원, LG에너지솔루션(373220)은 2.80% 상승한 47만7000원, 현대차(005380)는 0.76% 오른 52만8000원에 거래됐다. 삼성전자우(005935)도 0.75% 상승했다. 반면 삼성전자(005930)는 0.67% 내린 22만3000원, 한화에어로스페이스(012450)는 1.86% 하락한 142만7000원, HD현대중공업(329180)은 1.93% 내린 66만원을 기록했다.개별 종목별로는 아주스틸이 가격제한폭까지 오른 4450원으로 급등했고, 포스코스틸리온은 26.46%, 알루코는 18.68%, SK증권은 15.38%, 코오롱인더는 13.22% 각각 상승했다. 반면 한국ANKOR유전은 하한가인 58원까지 밀렸고, 부광약품은 8.08%, 광전자는 7.49%, 한화엔진은 7.46%, 진흥기업우B는 6.82% 하락했다.최근 흐름을 보면 코스피는 24일 6475.63, 27일 6615.03에 이어 이날도 상승세를 이어가며 단기 강세 흐름을 유지하고 있다. 특히 전일 2.15% 급등에 이어 이날도 추가 상승에 나서며 투자심리가 견조한 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자