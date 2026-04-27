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[속보] 코스피 6557.78 또 신고가…SK하이닉스 127만원 뚫었다

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-04-27 09:08
입력 2026-04-27 09:08
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코스피, 6,470대 약보합 마감…코스닥은 25년여만 1,200선 돌파
코스피, 6,470대 약보합 마감…코스닥은 25년여만 1,200선 돌파 코스피가 24일 중동 긴장이 재고조된 가운데 6,470대에서 약보합 마감했다. 이날 코스피는 전장보다 0.18포인트(0.00%) 내린 6,475.63에 장을 마쳤다. 코스닥지수는 2% 넘게 급등해 2000년 이후 처음으로 종가 기준 1,200선을 넘어섰다. 한국거래소에 따르면 코스닥지수가 종가 기준 1,200선을 넘어선 건 ‘닷컴 버블’ 시기인 지난 2000년 8월 4일(1,238.80) 이후 처음이다. 사진은 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸. 2026.4.24 연합뉴스


[속보] 코스피 6557.78 또 신고가…SK하이닉스 127만원 뚫었다

김소라 기자
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