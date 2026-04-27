경제 증권 [속보] 코스피 6557.78 또 신고가…SK하이닉스 127만원 뚫었다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/securities/2026/04/27/20260427500019 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-04-27 09:08 입력 2026-04-27 09:08 이미지 확대 코스피, 6,470대 약보합 마감…코스닥은 25년여만 1,200선 돌파 코스피가 24일 중동 긴장이 재고조된 가운데 6,470대에서 약보합 마감했다. 이날 코스피는 전장보다 0.18포인트(0.00%) 내린 6,475.63에 장을 마쳤다. 코스닥지수는 2% 넘게 급등해 2000년 이후 처음으로 종가 기준 1,200선을 넘어섰다. 한국거래소에 따르면 코스닥지수가 종가 기준 1,200선을 넘어선 건 ‘닷컴 버블’ 시기인 지난 2000년 8월 4일(1,238.80) 이후 처음이다. 사진은 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸. 2026.4.24 연합뉴스 [속보] 코스피 6557.78 또 신고가…SK하이닉스 127만원 뚫었다 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코스피가 기록한 수치는 얼마인가요? 6557.78 6557.68