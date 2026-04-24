[서울데이터랩] 코스닥 25년만에 1200돌파 마감…외국인·기관 동반 순매수에 2.51% 급등

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

24일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 29.53포인트(2.51%) 오른 1203.84에 마감했다. 지수는 1176.42로 출발한 뒤 장중 1172.32까지 밀렸지만 이후 상승 폭을 키워 장중 최고가인 1203.84로 장을 마쳤다.이날 코스닥 시장에서는 외국인과 기관의 동반 매수세가 지수를 끌어올렸다. 투자자별로는 외국인이 7293억원, 기관이 1874억원을 순매수했고 개인은 9013억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 36억원 순매도였지만 비차익거래가 8086억원 순매수로 집계되며 전체적으로 8050억원 매수 우위를 나타냈다.시장 전반의 온기도 뚜렷했다. 상승 종목은 1127개, 하락 종목은 469개였고 보합은 75개였다. 상한가 종목은 7개였으며 하한가 종목은 없었다. 거래량은 13억 8967만 8000주, 거래대금은 17조 2921억 5700만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목들은 대체로 강세를 보였다. 알테오젠(196170)은 3.22% 오른 36만 9000원, 에코프로비엠(247540)은 1.22% 오른 20만 8000원, 레인보우로보틱스(277810)는 2.00% 오른 61만 2000원, 삼천당제약(000250)은 8.29% 급등한 41만 1500원에 마감했다. 에이비엘바이오(298380)도 2.41% 상승한 15만 7200원을 기록했다. 반면 에코프로(086520)는 0.38% 내린 15만 6600원, 리가켐바이오(141080)는 0.74% 내린 20만원으로 거래를 마쳤다.개별 종목별로는 뷰티스킨이 30.00% 오른 2600원으로 상한가를 기록했고 고영은 29.95% 오른 4만 2300원, 본느는 29.95% 오른 807원, 앤로보틱스는 29.88% 오른 2760원, 피엠티는 29.82% 오른 6160원으로 급등했다. 반면 파인텍은 23.49% 내린 1280원, 광진실업은 22.71% 내린 2025원, 캠시스는 14.40% 내린 1789원, 오이솔루션은 10.85% 내린 4만 1900원, 동일스틸럭스는 10.75% 내린 1253원으로 약세를 보였다.이날 코스닥 종가는 52주 최고치인 1215.67에 근접한 수준으로, 최근 위험자산 선호 심리 회복과 대형 성장주 중심의 매수세가 지수 반등을 뒷받침한 것으로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자