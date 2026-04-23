[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1,177로 하락…외국인·기관 동반 순매도

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코스닥시장이 장 초반 하락 흐름을 보이고 있다.23일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전일 종가 1,181.12보다 3.23포인트(0.27%) 내린 1,177.89를 나타냈다. 지수는 1,189.10으로 출발한 뒤 장중 1,189.49까지 올랐지만, 이후 하락 전환하며 1,177.89까지 밀렸다.투자자별로는 개인이 1960억 원 순매수했고, 외국인은 1291억 원, 기관은 638억 원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 3억 원 매수 우위였지만 비차익거래에서 1056억 원 매도 우위가 나오면서 전체적으로 1053억 원 순매도를 기록했다.시장 전반에서는 하락 종목 수가 우세했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 599개, 하락 종목은 939개였고 보합은 121개로 집계됐다. 상한가 종목은 2개였으며 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목의 흐름은 엇갈렸다. 에코프로(086520)는 1.95%, 에코프로비엠(247540)은 1.83%, 삼천당제약(000250)은 5.58%, HLB(028300)는 1.16% 각각 내렸다. 반면 알테오젠(196170)은 0.28%, 레인보우로보틱스(277810)는 1.68%, 리노공업(058470)은 3.99%, 에이비엘바이오(298380)는 1.73%, 코오롱티슈진(950160)은 0.50%, 리가켐바이오(141080)는 1.06% 상승했다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 개장 초반 상승률 상위에는 3S와 나노캠텍이 각각 29.99%, 29.96% 올라 상한가를 기록했고, 코스텍시스 28.04%, 서전기전 24.08%, 오가닉티코스메틱 22.76% 등이 강세를 보였다. 반면 파인텍은 15.59% 내렸고, 에이에프더블류 14.75%, 정원엔시스 14.23%, SGA솔루션즈 11.24%, 이니텍 10.54% 등도 큰 폭으로 하락했다.이날 코스닥시장의 거래량은 2억 3548만 6000주, 거래대금은 1조 9768억 9700만 원으로 집계됐다. 코스닥의 52주 최고치는 1,215.67, 52주 최저치는 710.47이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자