신한자산운용, 국내 첫 BDC 펀드 출시

2026-04-23 B3면

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신한자산운용은 기업성장집합투자기구(BDC) 제도 시행 이후 업계 최초로 ‘신한혁신기업성장투자신탁제1호’를 출시했다고 22일 밝혔다.신한혁신BDC1호는 자산의 60% 이상을 혁신기업 투자와 기존 투자자가 보유한 지분을 매입하는 형태의 세컨더리 투자에 배분한 상품이다. 초기 투자 이후 일정 수준 이상 검증된 기업을 중심으로 선별 투자해 성장성과 위험성을 함께 고려했다.또한 세컨더리 방식의 지분 거래로 비상장 투자에서 발생할 수 있는 유동성 제약을 완화하고 투자 회수 가능성을 높였다. 운용은 신한자산운용에서 ‘생산적 금융’의 축을 담당하는 혁신투자금융본부가 맡는다.BDC는 일반 투자자도 성장기업 투자에 참여할 수 있도록 설계한 폐쇄형 공모 펀드로, 혁신기업 및 비상장기업에 대한 모험자본 공급 확대를 목적으로 한다. 펀드 설정 이후 일정 기간 내 코스닥 상장을 통해 유동성을 제공하는 제도적 특징을 가지고 있다.신한자산운용은 초기에는 기관 및 전문투자자를 중심으로 펀드를 설정·운용한 뒤, 포트폴리오 구성과 일반투자자 세제 혜택 등 관련 제도 기반이 마련되면 순차적으로 상장을 추진할 계획이다.이승연 기자