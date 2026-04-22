[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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22일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 업종별로 엇갈린 흐름을 나타내고 있다. 검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 12.88%를 기록했고, 주가는 21만 9000원으로 전일과 같은 수준에서 거래되고 있다. 장중 시가는 21만 8500원, 고가는 22만 원, 저가는 21만 8000원이다.뒤를 이어 SK하이닉스(000660)는 검색 비율 9.00%로 2위에 올랐으며 122만 1000원으로 전일 대비 3000원(-0.25%) 내렸다. 반면 삼성SDI(006400)는 66만 8000원으로 2만 3000원(+3.57%) 오르며 상위 종목 가운데 비교적 강한 반등 흐름을 보였다. 삼성전기(009150)도 78만 2000원으로 1.30% 상승했고, 두산에너빌리티(034020)는 11만 6000원으로 0.26% 강보합을 나타냈다.시가총액 상위 대형주 가운데서는 현대차(005380)가 54만 원으로 1.10% 하락했고, POSCO홀딩스(005490)는 41만 6500원으로 1.19% 내렸다. LG에너지솔루션(373220)도 47만 5500원으로 0.52% 밀렸으며, 에코프로(086520)와 에코프로비엠(247540)은 각각 0.49%, 1.81% 하락해 2차전지 관련 종목 전반의 약세가 눈에 띄었다.개별 종목 중에서는 LIG넥스원(079550)이 98만 7000원으로 7만 8000원(+8.58%) 급등하며 가장 강한 상승률을 기록했다. 씨아이에스(222080)도 1만 7510원으로 7.36% 뛰었고, 한화오션(042660)은 13만 3100원으로 1.45%, 삼성중공업(010140)은 3만 550원으로 1.16% 각각 상승했다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 11만 1800원으로 5.97% 하락했고, 대한전선(001440)은 3만 8900원으로 6.38% 밀렸다. 대우건설(047040)과 GS건설(006360)도 각각 4.72%, 3.60% 하락해 건설주 약세가 두드러졌다.거래량 기준으로는 씨아이에스가 432만 7584주로 가장 활발했고, 대우건설 274만 6239주, 대한광통신(010170) 179만 8546주, 주성엔지니어링 113만 804주 등이 뒤를 이었다. 검색 상위권에서는 반도체 대형주에 대한 관심이 이어지는 가운데 방산주 강세와 2차전지·건설주 약세가 맞물리며 개장 초반 투자자들의 종목별 선별 대응이 뚜렷해지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자