[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 강세 우위…진원생명과학·주연테크 상한가

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

20일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 거래 상위 종목을 중심으로 강세 종목이 우세한 흐름을 보이고 있다. 진원생명과학(011000)과 주연테크(044380)가 나란히 상한가에 진입했고, 흥아해운(003280)과 퍼스텍(010820), 혜인(003010), 삼영(003720) 등도 두 자릿수 상승률을 기록하며 장중 매수세가 집중됐다.거래량 상위권에서는 흥아해운이 3105만 2664주로 가장 활발한 거래를 나타냈고, 진원생명과학이 2951만 8530주, 퍼스텍이 1960만 3252주, 주연테크가 1871만 602주로 뒤를 이었다. 무림P＆P(009580)와 대한해운(005880)도 각각 1696만 27주, 1607만 746주가 거래되며 상위권에 이름을 올렸다.상승률 측면에서는 진원생명과학이 29.99% 올라 상한가를 기록했고, 주연테크도 29.80% 상승해 가격제한폭에 도달했다. 혜인은 18.61%, 퍼스텍은 16.10%, 흥아해운은 12.38%, 삼영은 10.82%, DB(012030)는 8.95% 상승하며 강세를 보였다. 반면 광전자(017900)는 7.46% 하락했고, 신성이엔지(011930)는 4.80%, 대우건설(047040)은 2.79%, 남선알미늄(008350)은 1.63% 각각 내리며 약세를 나타냈다.거래대금 기준으로는 삼성전자(005930)가 2조 1101억 5000만 원으로 압도적인 1위를 기록했다. 이어 대한전선(001440)이 5593억 2900만 원, 두산에너빌리티(034020)가 4815억 400만 원, 대우건설이 3705억 8400만 원, 퍼스텍이 2973억 5400만 원으로 뒤를 이었다. 시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자가 0.35% 상승했고, 두산에너빌리티는 3.59% 올랐다. 반면 대우건설은 2.79% 하락했다.개별 종목별로 보면 흥아해운은 현재가 3450원으로 380원 상승했고, 시가총액은 8295억 원이다. 대한해운도 2770원으로 0.73% 오르며 해운주 내 강세 흐름을 이어갔다. 전선주에서는 대한전선이 3만 9850원으로 1.40% 상승했고, 대원전선(006340)도 2.10% 올랐다. 방산 관련주로 분류되는 퍼스텍은 1만 5650원으로 급등세를 보였으며, 원전 관련주로 거론되는 두산에너빌리티도 11만 2400원으로 상승 폭을 키웠다.수급 호가 상황을 보면 진원생명과학과 주연테크는 각각 매도 호가가 0으로 나타나며 상한가 잔량 양상을 보였다. 반면 흥아해운은 매수 호가 3310원, 매도 호가 3315원으로 제시됐고, 퍼스텍은 매수 호가 1만 6130원, 매도 호가 1만 6150원에서 호가가 형성됐다.장중 코스피 거래 상위 종목군은 테마성과 개별 재료에 따른 순환매가 빠르게 전개되는 모습이다. 상한가 종목과 두 자릿수 급등 종목이 다수 포진한 반면 일부 대형주와 실적 부담 종목은 혼조세를 보여 종목별 차별화 장세가 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자