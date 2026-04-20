[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세…에스아이리소스·드림시큐리티·SGA솔루션즈 상한가

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20일 오후 12시 30분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목들이 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 네이버 금융 기준 거래량 상위 종목군에는 보안, 통신장비, 바이오 관련주가 대거 이름을 올리며 장중 매수세가 집중되는 모습이다.가장 많은 거래가 이뤄진 종목은 빛과전자(069540)로, 4693만 3462주가 거래되며 6660원에 거래되고 있다. 전일 대비 800원 오른 13.65% 상승세다. 와이제이링크(209640)는 3586만 3088주가 손바뀜되며 6250원으로 5.57% 올랐고, 랩지노믹스(084650)는 3242만 4965주 거래 속에 1793원으로 0.55% 내렸다.상한가에 오른 종목들도 다수 포착됐다. 에스아이리소스(065420)는 299원으로 가격제한폭까지 치솟았고, 드림시큐리티(203650)는 3880원, SGA솔루션즈(184230)는 1046원, 소프트캠프(258790)는 2225원으로 각각 상한가를 기록했다. 벨로크(424760)도 28.35% 급등한 1802원에 거래되며 상한가에 근접한 흐름을 보였다.보안 관련주의 동반 급등도 눈에 띈다. 드림시큐리티와 엑스게이트(356680), 오픈베이스(049480), 소프트캠프, 벨로크, 아톤(158430) 등이 일제히 강세를 나타내고 있다. 엑스게이트는 1만 7630원으로 17.61% 상승했고 거래대금은 3237억 2000만원으로 집계돼 거래대금 기준 상위권에 올랐다. 아톤 역시 16.35% 오른 1만 250원, 오픈베이스는 12.80% 오른 3525원에 거래 중이다.개별 종목별로는 루멘스(038060)가 17.90% 오른 1805원, 셀리드(299660)가 17.04% 오른 4465원, 수젠텍(253840)이 10.95% 오른 7500원, 한빛레이저(452190)가 5.40% 오른 6640원을 기록했다. 기가레인(049080)도 3.46% 상승한 2690원, 인성정보(033230)는 2.72% 오른 2075원에 거래되고 있다.반면 일부 종목은 약세를 보였다. 대한광통신(010170)은 1만 5080원으로 3.21% 하락했고, 이노인스트루먼트(215790)는 8.81% 내린 2535원으로 낙폭이 상대적으로 컸다. 랩지노믹스도 소폭 하락세를 나타냈다.이날 코스닥 거래 상위 종목군은 특정 테마에 매수세가 몰리며 종목별 변동성이 확대되는 양상이다. 특히 상한가 종목과 두 자릿수 상승률 종목이 다수 등장해 단기 수급 쏠림 현상이 두드러지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자