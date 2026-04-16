[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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16일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목들은 개장 초반 종목별 차별화 장세를 나타내고 있다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 21만 2000원으로 전일 대비 1000원(0.47%) 상승했고, SK하이닉스(000660)도 114만 2000원으로 6000원(0.53%) 오르며 반도체 대형주가 동반 강세를 보였다.검색 비중 상위권에서는 현대차(005380)의 상승 탄력이 두드러졌다. 현대차는 53만 5000원으로 2만 7000원(5.31%) 뛰었고, 장중 53만 7000원까지 오르며 강한 매수세가 유입됐다. 두산에너빌리티(034020)도 10만 8300원으로 3.93% 상승했고, NAVER(035420)는 21만 8500원으로 3.55% 올랐다.개별 종목 중에서는 엑스게이트(356680)가 1만 6870원으로 상한가를 기록해 시장의 이목을 끌었다. 시가와 고가, 저가가 모두 같은 가격에서 형성되며 개장 직후 강한 수급이 집중된 모습이다. 삼성에스디에스(018260)는 18만 9700원으로 6.22% 상승했고, OCI홀딩스(010060)도 24만 9500원으로 6.17% 올랐다. 삼성전기(009150) 역시 64만 원으로 4.23% 상승하며 강세를 나타냈다.반면 일부 종목은 약세를 보였다. 대우건설(047040)은 2만 7950원으로 1.93% 하락했고, 삼천당제약(000250)은 53만 8000원으로 3.06% 내렸다. GS건설(006360)은 4만 원으로 2.44% 밀렸고, 대한광통신(010170)은 1만 8590원으로 6.11% 하락해 하락폭이 상대적으로 컸다. HLB(028300)도 6만 8000원으로 0.29% 약세를 기록했다.거래량 측면에서는 대우건설 361만 4062주, 대한전선(001440) 284만 6068주, 대한광통신 241만 6206주 등 중저가 종목 중심으로 활발한 손바뀜이 이뤄졌다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스 같은 대형주는 각각 97만 5256주, 18만 9581주가 거래되며 지수 영향력이 큰 종목들에 대한 관심도 이어졌다. 개장 초반 검색 상위 종목군에서는 반도체, 자동차, IT 서비스 업종이 상대적으로 강세를 보인 반면 건설과 일부 바이오 종목은 약세를 나타내며 투자 심리가 업종별로 엇갈리는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자