[서울데이터랩]루멘스 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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14일 오후 3시 30분 루멘스(038060)가 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 루멘스는 장 중 753만 5200주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 225원 오른 975원에 마감했다.한편 루멘스의 PER은 -7.07로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -6.12%로 수익성이 다소 낮은 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 아이씨에이치(368600)는 주가가 29.99% 상승하며 종가 1504원에 상승 마감했다. 상승률 3위 퀄리타스반도체(432720)의 주가는 2만 550원으로 29.98% 폭등하며 주목받았다. 상승률 4위 프럼파스트(035200)는 29.97% 상승하며 4900원에 마감했다. 상승률 5위 에프알텍(073540)은 29.97%의 상승세를 타고 종가 6440원에 마감했다.6위 가온그룹(078890)은 종가 7850원으로 29.97% 상승 마감했다. 7위 빛샘전자(072950)는 종가 1만 8220원으로 29.96% 상승 마감했다. 8위 서울전자통신(027040)은 종가 755원으로 29.95% 상승 마감했다. 9위 사토시홀딩스(223310)는 종가 1992원으로 29.94% 상승 마감했다. 10위 아주IB투자(027360)는 종가 1만 1330원으로 29.93% 상승 마감했다.이밖에도 크라우드웍스(355390) ▲29.92%, 한싹(430690) ▲29.92%, 엑스게이트(356680) ▲29.91%, 빛과전자(069540) ▲29.88%, 미래에셋벤처투자(100790) ▲29.88%, 지니너스(389030) ▲29.86%, 플루토스(019570) ▲29.82%, 텔콘RF제약(200230) ▲25.00%, 엠케이전자(033160) ▲24.29%, ES큐브(050120) ▲22.31% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.전문가에 따르면 루멘스의 급등은 최근의 시장 변동성 속에서 투자자들의 관심이 집중됐기 때문일 수 있다. 특히 루멘스가 속한 전자부품 산업의 전반적인 호황과 관련된 긍정적 전망이 투자 심리를 자극했을 가능성이 높다. 그러나 루멘스의 재무 지표가 개선될 필요가 있으며, 투자자들은 이러한 요소를 주의 깊게 고려해야 한다고 조언한다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자