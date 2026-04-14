[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 4월 14일 장 마감 5분 만에 13.44%의 검색 비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 206,500원으로 전 거래일 대비 2.74% 상승하며 거래를 마쳤다. 거래량은 22,671,084주를 기록했다.이어 검색 비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 6.06%로 상승 마감했다. 검색 비율 3위의 대한광통신(010170)은 1.41% 상승 마감했다. 검색 비율 4위 현대차(005380)는 2.72% 상승 마감했다. 검색 비율 5위 우리로(046970)는 18.72%의 급등세로 마감했다.6위 대우건설(047040)은 등락률 -1.05%로 하락을 기록했다. 7위 미래에셋증권(006800)은 10.87%의 상승세로 거래를 마쳤다. 8위 두산에너빌리티(034020)는 0.40% 상승 마감했다. 9위 삼천당제약(000250)은 -1.14%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다. 10위 삼성SDI(006400)는 -1.47% 하락했다.이 밖에도 LS ELECTRIC(010120) ▲3.57%, 산일전기(062040) ▲6.19%, HLB(028300) ▲7.55%, 삼성전기(009150) ▲2.82%, 빛과전자(069540) ▲29.88%, 한화솔루션(009830) ▲6.84%, 삼성전자우(005935) ▲2.09%, NAVER(035420) ▲1.26%, 우리기술(032820) ▼0.47%, 삼성E＆A(028050) ▲4.54% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자