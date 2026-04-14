[서울데이터랩]주성코퍼레이션 29.92% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

14일 오후 3시 35분 주성코퍼레이션(109070)이 등락률 29.92%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 주성코퍼레이션은 장 중 844만 9285주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 532원 오른 2310원에 마감했다.한편 주성코퍼레이션의 PER은 59.23으로 상대적으로 고평가된 주식일 가능성을 시사하며, ROE는 7.31%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 성신양회(004980)는 주가가 29.91% 급등하며 종가 1만 2380원에 상승 마감했다. 상승률 3위 성신양회우(004985)의 주가는 1만 3740원으로 27.93% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 와이투솔루션(011690)은 21.72% 상승하며 6670원에 마감했다. 상승률 5위 계룡건설(013580)은 17.54%의 상승세를 타고 종가 3만 150원에 마감했다.6위 두산퓨얼셀(336260)은 종가 4만 3500원으로 15.85% 상승 마감했다. 7위 우진플라임(049800)은 종가 2990원으로 15.00% 상승 마감했다. 8위 한솔테크닉스(004710)는 종가 7400원으로 13.67% 상승 마감했다. 9위 부국철강(026940)은 종가 2945원으로 12.84% 상승 마감했다. 10위 코리아써키트(007810)는 종가 8만 9100원으로 12.50% 상승 마감했다.이 밖에도 미래에셋증권(006800) ▲10.87%, SK스퀘어(402340) ▲10.34%, 티엠씨(217590) ▲10.17%, 태영건설우(009415) ▲9.54%, 세원정공(021820) ▲8.40%, 케이씨(029460) ▲8.35%, 미래에셋증권우(006805) ▲8.08%, 상상인증권(001290) ▲7.75%, KCC(002380) ▲7.54%, 남선알미늄(008350) ▲7.50% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 주성코퍼레이션의 최근 주가 급등이 통신 및 네트워킹 산업의 호황과 관련이 있을 수 있다고 분석했다. 이 회사는 광전송 솔루션 등을 공급하는 기업으로, 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 수요 증가에 따라 매출과 이익이 증가할 가능성이 있다. 그러나 주가의 급등은 향후 변동성을 증가시킬 수 있어 투자자들의 주의가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자