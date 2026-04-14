[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 남선알미늄 거래대금 4,068억원 돌파

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코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.14일 한국거래소에 따르면 남선알미늄(008350)이 1억 2600만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 3195원으로, 거래대금이 시가총액의 9.86%에 달하며 11.52%의 급등을 기록하고 있다. PER은 114.11, ROE는 1.25로 나타났다. 조일알미늄(018470)은 1980원에 거래되며 7000만주 이상의 거래량을 기록, 거래대금은 시가총액의 5.83%에 달한다. 등락률은 3.29% 상승을 보이고 있으며, PER은 31.43, ROE는 3.90이다.대영포장(014160)은 1374원으로 7.01% 상승하며 거래량은 3900만주를 기록하고 있다. 신성이엔지(011930)는 3750원에 거래되고 있으며 4.46% 하락하며 거래량은 3100만주에 달한다. 대한해운(005880)은 2665원으로 6.82%의 하락세를 보이며 2800만주의 거래량을 기록하고 있다. 대우건설(047040)은 2만 3500원으로 1.05% 하락, 거래량은 2500만주를 넘어섰다. 부국철강(026940)은 3180원으로 21.84% 폭등하며 거래량 1600만주를 기록하고 있다. 남해화학(025860)은 9510원에 거래되며 1.28% 상승, 거래량은 1500만주에 달한다. 삼성전자(005930)는 21만원으로 4.48% 상승하며 거래량은 1400만주를 기록 중이다. 한솔테크닉스(004710)는 7350원으로 12.90% 급등하며 거래량은 1200만주를 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 알루코(001780) ▲0.17%, 흥아해운(003280) ▼7.14%, 미래에셋증권(006800) ▲10.11%, 주성코퍼레이션(109070) ▲29.92%, 한국ANKOR유전(152550) ▼2.97%, 후성(093370) ▲2.81%, 한온시스템(018880) ▲2.95%, 하이스틸(071090) ▲3.01%, 문배철강(008420) ▲5.39%, 서울식품(004410) ▼2.87% 등의 성적을 기록하고 있다.부국철강과 주성코퍼레이션이 각각 21.84%와 29.92%로 가장 높은 상승률을 나타내고 있다. 부국철강의 거래대금은 시가총액의 8.26%에 달하며, 주성코퍼레이션은 시가총액의 1.55%에 해당하는 거래대금을 기록하고 있다. 반면 대한해운과 흥아해운은 각각 6.82%와 7.14% 하락하며 주목받고 있다. 대한해운의 거래대금은 시가총액의 0.90%, 흥아해운의 거래대금은 시가총액의 0.46%에 그치고 있다.전체적으로 코스피 시장은 일부 종목들이 급등세를 보이며 투자자들의 관심을 받고 있는 가운데, 다른 종목들은 하락세를 보이며 혼조세를 보이고 있다. 이러한 시장 흐름은 투자자들이 선택적 매수에 집중하고 있는 것으로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자