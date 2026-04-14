[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 남선알미늄 거래대금 4,068억원 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.
14일 한국거래소에 따르면 남선알미늄(008350)이 1억 2600만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 3195원으로, 거래대금이 시가총액의 9.86%에 달하며 11.52%의 급등을 기록하고 있다. PER은 114.11, ROE는 1.25로 나타났다. 조일알미늄(018470)은 1980원에 거래되며 7000만주 이상의 거래량을 기록, 거래대금은 시가총액의 5.83%에 달한다. 등락률은 3.29% 상승을 보이고 있으며, PER은 31.43, ROE는 3.90이다.
대영포장(014160)은 1374원으로 7.01% 상승하며 거래량은 3900만주를 기록하고 있다. 신성이엔지(011930)는 3750원에 거래되고 있으며 4.46% 하락하며 거래량은 3100만주에 달한다. 대한해운(005880)은 2665원으로 6.82%의 하락세를 보이며 2800만주의 거래량을 기록하고 있다. 대우건설(047040)은 2만 3500원으로 1.05% 하락, 거래량은 2500만주를 넘어섰다. 부국철강(026940)은 3180원으로 21.84% 폭등하며 거래량 1600만주를 기록하고 있다. 남해화학(025860)은 9510원에 거래되며 1.28% 상승, 거래량은 1500만주에 달한다. 삼성전자(005930)는 21만원으로 4.48% 상승하며 거래량은 1400만주를 기록 중이다. 한솔테크닉스(004710)는 7350원으로 12.90% 급등하며 거래량은 1200만주를 기록하고 있다.
한편 거래량 상위 20위권 종목들은 알루코(001780) ▲0.17%, 흥아해운(003280) ▼7.14%, 미래에셋증권(006800) ▲10.11%, 주성코퍼레이션(109070) ▲29.92%, 한국ANKOR유전(152550) ▼2.97%, 후성(093370) ▲2.81%, 한온시스템(018880) ▲2.95%, 하이스틸(071090) ▲3.01%, 문배철강(008420) ▲5.39%, 서울식품(004410) ▼2.87% 등의 성적을 기록하고 있다.
부국철강과 주성코퍼레이션이 각각 21.84%와 29.92%로 가장 높은 상승률을 나타내고 있다. 부국철강의 거래대금은 시가총액의 8.26%에 달하며, 주성코퍼레이션은 시가총액의 1.55%에 해당하는 거래대금을 기록하고 있다. 반면 대한해운과 흥아해운은 각각 6.82%와 7.14% 하락하며 주목받고 있다. 대한해운의 거래대금은 시가총액의 0.90%, 흥아해운의 거래대금은 시가총액의 0.46%에 그치고 있다.
전체적으로 코스피 시장은 일부 종목들이 급등세를 보이며 투자자들의 관심을 받고 있는 가운데, 다른 종목들은 하락세를 보이며 혼조세를 보이고 있다. 이러한 시장 흐름은 투자자들이 선택적 매수에 집중하고 있는 것으로 풀이된다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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