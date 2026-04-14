[서울데이터랩]SK스퀘어 9.14% 상승하며 급등세 기록

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코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.14일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 20만 9500원으로 전 거래일 대비 4.23% 상승하고 있다. 시가총액은 약 1224조 7950억원이며, 외국인 비율은 49.23%를 차지하고 있다. SK하이닉스(000660)는 111만 8000원으로 7.50% 상승했고, 거래량은 310만 8848주에 달한다.시가총액 3위부터 10위까지의 종목들은 다양한 등락률을 기록하고 있다. 삼성전자우(005935)는 2.96% 상승했고, 현대차(005380)는 3.97% 상승하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 0.44%로 다소 횡보 중이다. SK스퀘어(402340)는 9.14%의 큰 상승폭을 기록 중이며, 한화에어로스페이스(012450)는 0.85% 하락했다. 삼성바이오로직스(207940)는 보합세를 유지하고 있으며, 두산에너빌리티(034020)는 0.81% 상승, 기아(000270)는 1.76% 상승하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 KB금융(105560) ▼0.06%, 삼성생명(032830) ▲5.11%, HD현대중공업(329180) ▲1.40%, 삼성물산(028260) ▲3.97%, 신한지주(055550) ▲1.22%, 셀트리온(068270) ▲2.72%, 삼성전기(009150) ▲2.46%, 미래에셋증권(006800) ▲10.57%, HD현대일렉트릭(267260) ▲4.42%, 삼성SDI(006400) ▼1.57% 등의 성적을 기록하고 있다.상위 종목들은 전반적으로 상승세를 보이며, 특히 SK스퀘어와 미래에셋증권이 두드러진 상승률을 기록 중이다. 거래량이 높은 종목들로는 삼성전자와 SK하이닉스가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자