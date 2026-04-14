[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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오늘(4월 14일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 18.30%의 검색 비율을 기록하며 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 20만 7000원으로 전 거래일 대비 2.99% 상승하며 강세를 보이고 있다. 거래량은 131만 5370주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 3.75%의 상승세를 기록하고 있다. 검색 비율 3위의 현대차(005380)는 3.66% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 LS ELECTRIC(010120)는 개장 초반부터 8.76%의 상승률로 강세를 보이고 있다. 검색 비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 1.61% 상승하며 안정적인 모습을 보이고 있다.6위 삼천당제약(000250)은 등락률 -1.43%로 하락세를 보이고 있다. 7위 삼성전기(009150)는 4.58%의 등락률로 주가가 오름세를 보이고 있다. 8위 대한광통신(010170)은 5.94%의 상승세를 보이고 있다. 9위 삼성SDI(006400)는 2.09% 상승하며 순항하는 모습이다. 10위 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 상승률 0.85%로 큰 움직임을 보이지 않고 있다.이 밖에도 엑스게이트(356680) ▲22.89%, 티엠씨(217590) ▲12.24%, LS ELECTRIC ▲8.76%, 삼성전기 ▲4.58%, 미래에셋증권(006800) ▲4.44%, SK하이닉스 ▲3.75%, 현대차 ▲3.66%, 삼성전자 ▲2.99%, 에코프로(086520) ▲2.71%, 한미반도체(042700) ▲2.71% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자